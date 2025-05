Rompieron el aislamiento: la producción se equivocó y prendió la tele en Gran Hermano

Al advertir la situación, la producción cortó rápidamente la transmisión, pero el clip ya se había viralizado en redes sociales. El aislamiento es una de las reglas más estrictas en Gran Hermano, diseñada para asegurar que los participantes no estén influenciados por el mundo exterior. Este error técnico no solo expuso una vulnerabilidad en el sistema de aislamiento, sino que también puso en evidencia posibles fallas en los protocolos de la producción, ya que no es la primera vez que sucede.

Esto generó un debate sobre la transparencia y la autenticidad del reality.