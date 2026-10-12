Javier Milei descartó la salida del Luis Caputo y se mostró confiado sobre una reelección

Además, el Presidente remarcó que la responsabilidad final sobre las decisiones de la administración nacional recae en él. Según explicó, el trabajo está dividido entre la gestión, la denominada batalla cultural y las cuestiones políticas, aunque las definiciones de gobierno son de su competencia.

Javier Milei sobre la visita del papa León XIV

En tanto Javier Milei expresó su preocupación sobre la salud del papa León XIV, quien será operado mañana de un nódulo de un pulmón, a menos de un mes de su visita a la Argentina programada entre el 8 y el 11 de noviembre.

En ese sentido, dejó abierta la puerta a que la gira sudamericana tenga que ser reprogramada, en base a la recuperación que necesite el Sumo Pontífice. "Estamos orando por él para que pueda venir a la Argentina. Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios", expresó.

"Hay dos temas muy importantes cuando usted recibe a un Papa. Está la magnitud religiosa y en el caso argentino, el 75% de la población es católica, por lo que es el líder espiritual del 75% de los argentinos. Es un dato que uno no puede soslayar. Pero al mismo tiempo es un jefe de Estado, que es un líder espiritual de 2.500 millones de seres humanos. Tiene una magnitud planetaria distinta a otros líderes", detalló.

Milei anticipó que el Gobierno ya trabaja en los planes para 2027

Durante la entrevista, el Presidente también se refirió a los objetivos políticos del oficialismo de cara a las elecciones de 2027. Aseguró que ya trabaja junto con Caputo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en el diseño de las medidas para los próximos años.

Milei se mostró confiado en una nueva victoria electoral y consideró que La Libertad Avanza podría mejorar su desempeño en los próximos comicios.

En ese escenario, sostuvo que un resultado favorable le permitiría al Gobierno ampliar su representación parlamentaria y acercarse a una mayoría en la Cámara de Diputados, además de quedar a dos o tres bancas de alcanzar el quórum en el Senado.

“Creemos que vamos a dar la batalla y vamos a ser reelectos”, afirmó el mandatario al anticipar sus expectativas para 2027. Asimismo, aseguró que cuenta con US$125.000 millones para hacer frente a una corrida cambiaria durante el proceso electoral.

El viaje de Caputo a Bangkok y la revisión del acuerdo con el FMI

Luis Caputo se prepara para viajar a Tailandia para participar de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial. Uno de los objetivos centrales será avanzar en la tercera revisión del acuerdo vigente entre la Argentina y el organismo internacional. El viaje se produce mientras permanece pendiente un desembolso de aproximadamente US$869 millones.

El ministro estará acompañado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y por las autoridades del Banco Central: su presidente, Santiago Bausili, y el vicepresidente, Vladimir Werning.

La agenda contempla reuniones con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga; y el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

Caputo también participará de un encuentro de ministros latinoamericanos con representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, además de reuniones vinculadas con el G20 y el Comité de Desarrollo del Banco Mundial.