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Kicillof defendió a Cristina Kirchner y se ofreció a "poner el cuerpo" de cara a 2027

El gobernador bonaerense defendió a Cristina Kirchner durante el acto por el Día de la Lealtad realizado en González Catán, partido de La Matanza.

El gobernador bonaerense defendió a Cristina Kirchner durante el acto por el Día de la Lealtad realizado en González Catán

El gobernador bonaerense defendió a Cristina Kirchner durante el acto por el Día de la Lealtad realizado en González Catán, partido de La Matanza,

Axel Kicillof defendió a Cristina Fernández de Kirchner y manifestó su disposición a asumir nuevas responsabilidades políticas durante el acto por el Día de la Lealtad peronista, que se realizó este sábado 17 de octubre en González Catán, partido de La Matanza.

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Máximo Kirchner habló sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner, la interna del peronismo, su relación con Axel Kicillof y la derrota electoral de 2023. (Foto: archivo).

El gobernador bonaerense también convocó al peronismo a reorganizarse y construir una alternativa al gobierno de Javier Milei con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027.

Kicillof defendió a Cristina Kirchner y llamó a reorganizar el peronismo

Hoy Cristina está injustamente presa por defender nuestras banderas”, afirmó el mandatario provincial durante su discurso en el Polideportivo Juan Domingo Perón, donde estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente local, Fernando Espinoza, y otros dirigentes políticos y sindicales.

En ese contexto, Kicillof ratificó su disposición a participar de la construcción política del peronismo y dejó una definición sobre su futuro dentro del espacio: “Cuenten conmigo para poner el cuerpo, para recorrer el país. Cuenten conmigo para asumir las responsabilidades que tocan en esta hora”.

Durante el acto, el gobernador reivindicó a la expresidenta y planteó la necesidad de fortalecer al movimiento peronista frente al escenario político nacional. En su intervención, también cuestionó las políticas del Gobierno y sostuvo que el espacio debe ampliar su convocatoria para volver a ser una alternativa de gobierno.

No alcanza con ser oposición, no alcanza con luchar. Los problemas nacionales no pueden tener una solución en una sola provincia o en un gobierno local”, expresó.

En esa línea, afirmó que el peronismo debe modificar el rumbo de la política económica nacional y convocó a trabajar para revertir la situación actual. “Tenemos que construir una alternativa que el año que viene y en las urnas termine con la pesadilla de quien gobierna”, sostuvo.

El mandatario bonaerense también se refirió a la necesidad de acercarse a quienes votaron a la actual administración y se sienten defraudados. “Tenemos la obligación de crear esa alternativa que les permita crear un camino hacia el futuro. Tenemos que hacer el esfuerzo de buscar a todos y hablar con todos”, señaló.

El objetivo de Kicillof de cara al 2027

Kicillof insistió en que el peronismo debe trabajar para recuperar el gobierno nacional en 2027. Si bien no anunció formalmente una candidatura presidencial, expresó su disposición a recorrer el país y asumir las responsabilidades que demande la construcción política del espacio.

“Hoy podemos decir que se inició la largada para ese triunfo que nos espera en el año 2027”, afirmó ante los asistentes.

Además, reivindicó la justicia social como uno de los principios centrales del peronismo y cuestionó la concepción de la libertad que sostiene el presidente Javier Milei.

“Sin justicia social no hay libertad verdadera, sin justicia social hay privilegios, explotación y desigualdad. Eso no es libertad”, concluyó.

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