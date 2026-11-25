Cómo funcionaría el adelanto de los operadores

El esquema permitiría que la Provincia reciba los fondos en diciembre de 2026. Los operadores, en tanto, comenzarían a recuperar el dinero mediante descuentos sobre los cánones que deben pagar durante 2028.

El saldo se actualizaría por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y devengaría un interés compensatorio del 3% anual capitalizable.

En la alternativa de mayor volumen, los $100.000 millones adelantados se convertirían en $143.283 millones, que las empresas recuperarían durante 2028. El mecanismo contempla doce cuotas mensuales, de enero a diciembre de ese año.

Foto: gentileza El Disenso

La propuesta establece un período de gracia de doce meses. Durante todo 2027, los operadores continuarían pagando sus cánones habituales sin descontar el adelanto. La compensación comenzaría recién en enero de 2028.

El documento aclara que el mecanismo no modificaría el canon determinado para cada empresa, sino que reduciría el importe efectivo que cada una debería ingresar a la Provincia. En el escenario de $100.000 millones, los cálculos incluidos en la propuesta estiman que Buenos Aires recibiría en efectivo entre el 14% y el 19% del canon mensual del sector durante el período de devolución.

Foto: gentileza El Disenso

De esta manera, el financiamiento se instrumentaría mediante un adelanto de fondos que luego sería compensado con parte de las obligaciones futuras de los operadores, con actualización e intereses.

Cronograma de compensación de la propuesta de los operadores de juego online que proyecta recuperar $143.283 millones durante 2028 por un adelanto de $100.000 millones, mediante cuotas descontadas de los cánones. Foto: gentileza El Disenso

Los siete operadores y la distribución de los fondos

El mercado de juego online habilitado en la provincia de Buenos Aires está integrado por siete operadores. Según el documento citado por El Disenso, en octubre de 2026 registraron un ingreso neto de juego (NGR) conjunto de $98.887 millones, con un canon mensual estimado en $9.889 millones.

La propuesta distribuye el adelanto en función de la participación de cada empresa en el canon del sector. Para la alternativa de $100.000 millones, los aportes estimados serían los siguientes:

Betano y Betsson concentrarían, en conjunto, casi dos tercios del adelanto previsto.

Las cifras corresponden a una estimación realizada sobre los datos de octubre. El documento señala que los aportes definitivos se calcularían tomando como referencia el canon determinado de noviembre.

El impuesto del 2% sobre los premios

Otro de los puntos mencionados en la presunta negociación es la posible derogación del impuesto del 2% sobre determinados premios de apuestas online.

En septiembre de 2026, la administración bonaerense anunció la aplicación de una alícuota del 2% sobre los premios de determinados juegos de resolución inmediata ofrecidos por las siete plataformas habilitadas. La medida fue instrumentada mediante la Resolución 1149/26 y presentada como una herramienta para financiar el Fondo de Progreso e Inclusión Social.

El fondo está destinado a políticas de salud, educación y desarrollo social, e incluye acciones vinculadas con la prevención de la ludopatía.

En el anuncio oficial, el Gobierno estimó que el gravamen permitiría recaudar entre $35.000 y $40.000 millones mensuales adicionales. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, defendió la medida y se refirió a las políticas de prevención, los controles sobre las plataformas ilegales y las acciones para impedir el acceso de menores al juego.

Según la información publicada por El Disenso, la eliminación de ese impuesto habría sido planteada como parte de las condiciones que se negociarían con los operadores a cambio del adelanto de fondos.

Las licencias del juego online en la Provincia

La eventual extensión de las licencias es otro de los puntos incluidos en la negociación. La Provincia habilitó el juego online mediante la Ley 15.079 y su reglamentación. Las bases originales de la convocatoria establecieron licencias por un plazo de 15 años.

Las habilitaciones otorgadas en 2019 tienen vencimiento previsto para 2034. De acuerdo con la información publicada por el medio, la negociación contemplaría extender esos plazos por algunos años más.

Hasta el momento, la extensión de las licencias aparece mencionada como parte de la presunta negociación y no como una modificación oficialmente confirmada.

Cuánto recuperarían las empresas durante 2028

En el escenario de mayor adelanto, los operadores recibirían una compensación total de $143.283 millones durante 2028, como resultado de la actualización por CER y la aplicación del interés compensatorio previsto en el documento.

El recupero se distribuiría en doce cuotas mensuales y se descontaría de los cánones que las empresas deben ingresar a la Provincia.

Según las estimaciones incluidas en la propuesta, durante ese período Buenos Aires percibiría en efectivo entre el 14% y el 19% del canon mensual correspondiente al sector.

La propuesta presentada por los operadores contempla, por lo tanto, tres componentes centrales: un adelanto de hasta $100.000 millones en diciembre de 2026, la compensación de esos fondos durante 2028 con actualización e intereses y una posible modificación de las condiciones impositivas y de las licencias vigentes.