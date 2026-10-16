El juez federal Ariel Lijo volvió a procesar a Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en una causa que investiga presuntos hechos de corrupción dentro del organismo.
El juez federal Ariel Lijo avanzó sobre una investigación por presuntas irregularidades en la compra de insumos médicos y ortopédicos a través del Programa Incluir Salud. El expediente también alcanza a otros exfuncionarios y empresarios.
La Justicia procesó a Diego Spagnuolo en una segunda causa por presunta corrupción en la Andis. (Foto: archivo)
El juez federal Ariel Lijo volvió a procesar a Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en una causa que investiga presuntos hechos de corrupción dentro del organismo.
La investigación se centra en la compra de insumos médicos y ortopédicos mediante el Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves que no cuentan con una cobertura médica específica.
La Justicia busca determinar si funcionarios y empresarios acordaron direccionar contrataciones públicas para favorecer a determinados proveedores a cambio de retornos económicos.
Según la resolución judicial, este segundo tramo de la causa comprende operaciones que habrían generado un gasto de $75,5 millones y alcanza a otros ex funcionarios y empresarios vinculados con las firmas proveedoras.
El expediente analiza presuntas irregularidades en la adquisición de prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos, sillas de ruedas motorizadas y otros dispositivos médicos destinados a personas asistidas por el Programa Incluir Salud.
La resolución también señala diferencias entre los precios abonados y los valores de referencia. Al sumar las comparaciones correspondientes a insumos médicos y medicamentos, las estimaciones incluidas en el expediente superan los $7.800 millones.
La investigación está a cargo del fiscal federal Franco Picardi, quien reconstruyó una segunda ruta de presuntos pagos ilegales. Las maniobras bajo análisis habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Además de Spagnuolo, el juez avanzó sobre otros exfuncionarios y empresarios. Entre ellos figuran Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvette y Ornella Calvette, junto con representantes de distintas empresas proveedoras de insumos médicos.
Según la información sobre la resolución judicial, 19 personas fueron procesadas sin prisión preventiva. Además, se amplió el procesamiento de otras cinco personas que ya estaban involucradas en la causa.