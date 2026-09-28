La Justicia amplió el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni y ordenó verificar ocho direcciones de bitcoin

La Justicia verificará ocho direcciones de bitcoin de Adorni

Por otro lado, Lijo autorizó una diligencia probatoria para constatar la explicación brindada por Adorni en el requerimiento de justificación patrimonial.

La medida establece que el defensor Matías Ledesma deberá presentarse en Comodoro Py acompañado por el perito de parte, con el sobre correspondiente y una computadora portátil.

Según la resolución, el especialista deberá ingresar a las cuentas a través de una billetera de administración, como Sparrow o Electrum, y utilizar las funciones “Sign” o “Verify Message” en cada una de las direcciones de bitcoin con un mensaje que será proporcionado durante el procedimiento.

Una vez realizada esa operación, personal técnico de la Policía Federal Argentina deberá efectuar una verificación criptográfica de las firmas correspondientes a las ocho direcciones. La diligencia será grabada y las claves privadas permanecerán bajo acceso exclusivo de la defensa técnica.

Qué busca determinar la Fiscalía

La Fiscalía Federal N° 11 busca reconstruir los ingresos y bienes del matrimonio desde que ambos alcanzaron la mayoría de edad. El pedido se produjo luego de que la defensa atribuyera el capital aplicado desde 2014 a ahorros familiares previos y operaciones con bitcoin.

En particular, el Ministerio Público Fiscal busca verificar la explicación sobre ocho direcciones de bitcoin que habrían sido utilizadas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018.

Según la presentación de Pollicita, la liquidación de esas tenencias habría generado USD 591.544,61, cifra que fue invocada como origen de los USD 565.000 declarados en efectivo en el país bajo el rubro “venta de activos”.

En ese marco, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá informar las fechas, montos, entidades intervinientes, destino declarado y resultado de las validaciones de cada operación.

Los otros datos que pidió la Justicia

La Fiscalía también requirió a la ANSES la historia laboral completa de Adorni y Angeletti, con sus aportes, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas previsionales, actividades autónomas o monotributistas y prestaciones registradas.

Además, solicitó a los registros de la propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires información sobre los inmuebles que hayan tenido a su nombre. El pedido contempla fechas de adquisición y transferencia, porcentajes de titularidad, gravámenes y datos de las escrituras.

Por último, la investigación alcanzará a los vehículos y motovehículos registrados, con información sobre dominios, marcas, modelos, años, altas, bajas y prendas inscriptas. Esos antecedentes deberán ser remitidos por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.