La Justicia pidió que Nadia Beller declare como testigo en la causa que investiga presuntas irregularidades en Andis

El rol de Beller en la investigación

Picardi busca ahora sumar el testimonio de Beller, cuyo nombre comenzó a cobrar relevancia en las últimas semanas a partir de distintas presentaciones realizadas por la defensa de Spagnuolo.

Durante el debate judicial sobre el peritaje de las grabaciones atribuidas al ex funcionario, su abogado, Mauricio D’Alessandro, aseguró que la abogada había realizado declaraciones vinculadas con el origen de esos audios. Con ese argumento, la defensa intentó respaldar su hipótesis de que el material había sido manipulado.

D’Alessandro sostuvo que, de acuerdo con lo expresado por Beller, Cerimedo le había hablado de una supuesta tarea de inteligencia relacionada con la filtración de las grabaciones. Esa versión fue incorporada por la defensa mientras cuestionaba la autenticidad del material agregado al expediente.

Sin embargo, la Justicia resolvió continuar con el análisis de los archivos. Esta semana, el juez federal Ariel Lijo rechazó un planteo de Spagnuolo que buscaba frenar el peritaje y los estudios técnicos continúan a cargo de Gendarmería.

Según declaró Cerimedo, Diego Spagnuolo le había hablado de un supuesto esquema de retornos vinculado a la compra de medicamentos. (Foto: archivo)

Los investigadores intentan determinar el origen y la autenticidad de las grabaciones y establecer si registran cortes, ediciones o manipulaciones posteriores, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial. Desde la fiscalía sostienen además que la investigación cuenta con otros elementos de prueba independientes de esos audios, entre ellos documentación, teléfonos secuestrados y resultados obtenidos durante distintos allanamientos.

La situación judicial de Cerimedo y el caso en Bolivia

El pedido de declaración a Beller se produjo mientras la abogada continúa en Bolivia, donde permanece luego del ataque a tiros que sufrió el 17 de agosto.

Beller recibió tres disparos y estuvo internada durante cinco días. Como consecuencia de esa investigación, la Justicia boliviana ordenó la prisión preventiva de Cerimedo por 180 días mientras avanza la causa por intento de femicidio. El consultor político negó cualquier participación en el ataque y rechazó haber contratado personas para asesinar a su expareja.

La abogada manifestó públicamente que teme sufrir un nuevo ataque y, tras recibir el alta médica, continuó bajo medidas de seguridad. También aseguró que el atentado tuvo motivaciones políticas y responsabilizó a Cerimedo, acusaciones que fueron rechazadas por el detenido.

En paralelo, Beller había sido citada para declarar en otra causa judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito de Cerimedo. Sin embargo, el 26 de agosto suspendió esa presentación y solicitó ser incorporada al régimen de testigos protegidos al manifestar preocupación por su seguridad.