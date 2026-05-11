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Andis: el Gobierno detectó sobreprecios de hasta 4.2395 en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis

La cartera sanitaria analizó los pagos realizados y detectó diferencias significativas entre lo facturado y los precios de referencia con brechas que oscilan entre el 300% y el 1.000%.

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El Gobierno detectó sobreprecios de hasta 4239% en compras de andadores

El Gobierno detectó sobreprecios de hasta 4239% en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis en el área de Discapacidad (Foto: archivo).

Un informe elaborado por el Ministerio de Salud detectó sobreprecios de hasta el 4.239% en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La cartera sanitaria analizó los pagos realizados para la compra de sillas de ruedas, andadores y prótesis, en el que detectó diferencias significativas entre lo facturado y los precios de referencia con brechas que oscilan entre el 300% y el 1.000%.

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La información se conoce en la antesala de una nueva semana de indagatorias en la causa que investiga un presunto fraude millonario en la ANDIS, que tiene entre sus procesados a Diego Spagnuolo, quien estuvo al frente del organismo durante parte del período bajo análisis.

La investigación, que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, apunta a la existencia de un presunto esquema de contrataciones paralelas para prestaciones de alto costo (PACBI), que habría beneficiado a un grupo reducido de empresas proveedoras.

En ese marco, esta semana están citados a declarar distintos empresarios vinculados al sector. Entre ellos figura Osmar Caballi, contador y exdirector general de la ANDIS durante algunos meses de la gestión del expresidente Alberto Fernández, quien además es uno de los socios mayoritarios de Farma Salud, firma que habría adjudicado contratos por alrededor de $7.900 millones.

También prestarán testimonio cuatro integrantes de la familia Sagués, propietarios de la ortopedia que lleva su apellido; Humberto Maone, gerente de MED-EL Latinoamérica S.R.L; y Javier, Fernando y Gustavo Bernat, vinculados a Ortopedia Bernat.

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En qué rubros encontraron sobreprecios

En el rubro de sillas de ruedas, el presunto sobreprecio alcanzó el 2.000%, mientras que la compra de un andador presentó una diferencia del 4.239% entre el monto facturado al Estado y el “valor de referencia obtenido para un equipo de prestaciones idénticas”.

Mientras que en otro caso, las autoridades sanitarias detectaron que el 8 de julio de 2025 una contratista de la ANDIS recibió un pago de $425.000.000 por un sistema de “válvulas bicaval transcatéter”, un insumo utilizado para tratar alteraciones en las válvulas cardíacas.

Según el informe, en marzo de ese mismo año el PAMI había abonado $124.200.000 por el mismo producto. De esa comparación surge que la ANDIS lo abonó un 242% más caro.

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El relevamiento reunió 37 facturas correspondientes a seis proveedores del Estado. Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Imnova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat recibieron pagos por un total de $18.100 millones.

Entre esas firmas, Farma Salud fue la que concentró la mayor cantidad de fondos, con ingresos por $7.900 millones.

Por su parte, en facturas de Ortopedia Bernat figura la compra de un andador con un presunto sobreprecio del 4.239%, además de otras adquisiciones, como una silla de ruedas para un niño de nueve años, donde también se detectaron “desvíos sistemáticos”.

En tanto, Artrobone aparece vinculada a más de diez facturas por sillas de ruedas. En uno de los casos, fechado el 9 de octubre del año pasado para un paciente de Córdoba, se facturaron $19 millones por un equipo cuyo “precio de referencia nacional” era de $1.279.999.

Una de las facturas emitidas a Bymax Medical por la compra de una silla de ruedas fijó un precio unitario de $19 millones, unos $15 millones por encima del “valor de referencia de mercado” señalado por las autoridades.

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Artrobone aparece vinculada a más de diez facturas por sillas de ruedas.

Artrobone aparece vinculada a más de diez facturas por sillas de ruedas.

Cómo operaban

La causa señala que las contrataciones se realizaron a través del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (Siipfis), una herramienta digital creada para agilizar los procesos de compra y en cuyas licitaciones participaba un grupo reducido de empresas. La prueba incorporada al expediente judicial sostiene que el mecanismo habría sido vulnerado mediante una selección previa de las firmas habilitadas para competir y de aquellas que quedaban excluidas.

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