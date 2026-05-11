Andis: el Gobierno detectó sobreprecios de hasta 4.2395 en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis

También prestarán testimonio cuatro integrantes de la familia Sagués, propietarios de la ortopedia que lleva su apellido; Humberto Maone, gerente de MED-EL Latinoamérica S.R.L; y Javier, Fernando y Gustavo Bernat, vinculados a Ortopedia Bernat.

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En qué rubros encontraron sobreprecios

En el rubro de sillas de ruedas, el presunto sobreprecio alcanzó el 2.000%, mientras que la compra de un andador presentó una diferencia del 4.239% entre el monto facturado al Estado y el “valor de referencia obtenido para un equipo de prestaciones idénticas”.

Mientras que en otro caso, las autoridades sanitarias detectaron que el 8 de julio de 2025 una contratista de la ANDIS recibió un pago de $425.000.000 por un sistema de “válvulas bicaval transcatéter”, un insumo utilizado para tratar alteraciones en las válvulas cardíacas.

Según el informe, en marzo de ese mismo año el PAMI había abonado $124.200.000 por el mismo producto. De esa comparación surge que la ANDIS lo abonó un 242% más caro.

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El relevamiento reunió 37 facturas correspondientes a seis proveedores del Estado. Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Imnova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat recibieron pagos por un total de $18.100 millones.

Entre esas firmas, Farma Salud fue la que concentró la mayor cantidad de fondos, con ingresos por $7.900 millones.

Por su parte, en facturas de Ortopedia Bernat figura la compra de un andador con un presunto sobreprecio del 4.239%, además de otras adquisiciones, como una silla de ruedas para un niño de nueve años, donde también se detectaron “desvíos sistemáticos”.

En tanto, Artrobone aparece vinculada a más de diez facturas por sillas de ruedas. En uno de los casos, fechado el 9 de octubre del año pasado para un paciente de Córdoba, se facturaron $19 millones por un equipo cuyo “precio de referencia nacional” era de $1.279.999.

Una de las facturas emitidas a Bymax Medical por la compra de una silla de ruedas fijó un precio unitario de $19 millones, unos $15 millones por encima del “valor de referencia de mercado” señalado por las autoridades.

Sillas de ruedas Artrobone aparece vinculada a más de diez facturas por sillas de ruedas.

Cómo operaban

La causa señala que las contrataciones se realizaron a través del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (Siipfis), una herramienta digital creada para agilizar los procesos de compra y en cuyas licitaciones participaba un grupo reducido de empresas. La prueba incorporada al expediente judicial sostiene que el mecanismo habría sido vulnerado mediante una selección previa de las firmas habilitadas para competir y de aquellas que quedaban excluidas.