Causa ANDIS: Ariel Lijo ordenó peritar los audios de Diego Spagnuolo y analizar posibles manipulaciones

Qué deberá analizar el equipo técnico

El peritaje buscará establecer si los audios tienen un origen natural o sintético y si existieron intervenciones digitales sobre el contenido.

Entre los puntos ordenados por el juzgado figuran la caracterización técnica de los archivos, la comparación acústica y fonética de las voces, la detección de posibles ediciones realizadas con herramientas de síntesis digital o inteligencia artificial y la reconstrucción cronológica de eventuales modificaciones.

andis El juez federal Ariel Lijo designó a un equipo especializado que deberá determinar si las grabaciones son auténticas o si presentan alteraciones, ediciones o posibles manipulaciones mediante inteligencia artificial. (Foto: archivo)

Los especialistas también deberán informar cuáles son los márgenes de error y las limitaciones metodológicas de sus conclusiones, además de garantizar la preservación de la cadena de custodia digital de los archivos analizados.

El equipo técnico estará integrado por Roberto Leonardo, director de Montaje Audiovisual, Bruno Moglia, Gala Iglesias Brickles y los ingenieros Nicolás Sanguineti y José Pollola Barón, todos propuestos por la Fiscalía Federal N°5. Los peritos tendrán 72 horas para aceptar formalmente sus cargos.

El cambio de criterio en la investigación

La decisión de Lijo marca un giro dentro del expediente, ya que hasta ahora las grabaciones no habían sido incorporadas como prueba central de la causa. La medida fue tomada luego de un fallo de la Cámara Federal que ordenó avanzar con la pericia solicitada por algunas de las defensas involucradas en el expediente.

El criterio difiere del que había sostenido anteriormente Sebastián Casanello, quien subrogaba el Juzgado Federal N°11 antes de la llegada de Lijo. En aquel momento, el magistrado había evitado profundizar sobre los audios ante la posibilidad de que fueran falsos, adulterados o de origen clandestino.

el-juez-sebastian-casanello-inicia-la-revision-profunda-de-las-pruebas-foto-na-DTTGVMZLUVFLRAKE6MJPA4RGKU Casanello había evitado profundizar sobre los audios ante la posibilidad de que fueran falsos, adulterados o de origen clandestino. (Foto: archivo)

Según esa interpretación, si se comprobaba que las grabaciones eran irregulares, podría ponerse en riesgo el resto de la investigación. Con ese argumento, las defensas de Spagnuolo y de la droguería Suizo Argentina reclamaron en distintas oportunidades la nulidad de la causa.

El informe privado presentado por la defensa

Spagnuolo fue desplazado de la conducción de la ANDIS luego de que los audios se difundieran públicamente en agosto de 2025. Meses después, en diciembre, sus abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera presentaron un informe técnico privado en el que se advertían presuntos indicios de manipulación digital sobre la voz del ex funcionario.

Según ese estudio, existía un 65% de probabilidades de que la voz de Spagnuolo hubiera sido modificada mediante inteligencia artificial.