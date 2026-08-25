La mesa política de Milei se reúne antes de una sesión clave en Diputados: qué proyectos buscan aprobar

Milei también reafirmó ante sus ministros que no modificará el rumbo del programa económico de cara a 2027, en medio de la advertencia que la semana pasada había formulado Patricia Bullrich sobre la necesidad de que el Gobierno muestre “más velocidad” en sus resultados.

Los cinco proyectos que Diputados tratará este miércoles

La agenda de la Cámara baja contempla el tratamiento de cinco iniciativas durante la sesión prevista para este miércoles. Entre los proyectos se encuentra la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, además de la iniciativa denominada Inocencia Fiscal II y el acuerdo de libre comercio entre MERCOSUR y Singapur.

También está previsto el tratamiento de la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y de un proyecto que establece una reducción del IVA para la fécula y la harina de mandioca, con una baja de la alícuota del 21% al 10,5%.

Desde Casa Rosada, buscan que no se repita lo ocurrido en el Senado, cuando el Gobierno confiaba en el acompañamiento de sectores de la oposición dialoguista y finalmente no consiguió los votos esperados.

Quiénes participan de la mesa política del Gobierno

El encuentro estará encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

También estarán presentes la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.