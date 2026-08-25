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La mesa política de Milei se reúne antes de una sesión clave en Diputados: qué proyectos buscan aprobar

Karina Milei encabezará el encuentro en Casa Rosada. Tendrá como eje la agenda parlamentaria. Una ministra podría sumarse a la reunión para presentar los principales lineamientos de su gestión.

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La mesa política de Milei se reúne antes de una sesión clave en Diputados. (Foto: archivo)

La mesa política de Milei se reúne antes de una sesión clave en Diputados. (Foto: archivo)

La Casa Rosada vuelve a poner el foco en el Congreso. La mesa política del Gobierno se reunirá este martes a las 13 horas para ordenar la estrategia oficialista antes de la sesión prevista para este miércoles en la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo busca avanzar con cinco proyectos.

Leé también Mesa política: el Gobierno definió los cinco proyectos que impulsará en la próxima sesión de Diputados
El Gobierno definió los 5 proyectos que intentará votar en la sesión del 26 de agosto en Diputados. REforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II, entre las prioridades. (Foto: archivo). 

El encuentro será encabezado por Karina Milei y tendrá como principal objetivo revisar el escenario parlamentario y los respaldos con los que cuenta el oficialismo para llevar adelante su agenda. La reunión se realizará después de la conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier.

Uno de los puntos destacados será la posible incorporación de Sandra Pettovello. La ministra de Capital Humano fue convocada para exponer sobre las distintas áreas que dependen de su cartera, entre ellas educación y trabajo. La participación de ministros en este espacio responde a una dinámica que el Gobierno busca mantener de manera rotativa.

La convocatoria a la mesa política llega un día después de que Milei encabezara, este lunes en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, su primera reunión de Gabinete en 45 días. Durante el encuentro, el Presidente rechazó las críticas por el creciente endeudamiento de las familias argentinas. Según datos de la consultora Analytica, las personas con más de un año de mora en el pago de sus deudas pasaron de casi 2 a 3,8 millones en un año, y defendió la marcha del programa económico.

Milei también reafirmó ante sus ministros que no modificará el rumbo del programa económico de cara a 2027, en medio de la advertencia que la semana pasada había formulado Patricia Bullrich sobre la necesidad de que el Gobierno muestre “más velocidad” en sus resultados.

Los cinco proyectos que Diputados tratará este miércoles

La agenda de la Cámara baja contempla el tratamiento de cinco iniciativas durante la sesión prevista para este miércoles. Entre los proyectos se encuentra la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, además de la iniciativa denominada Inocencia Fiscal II y el acuerdo de libre comercio entre MERCOSUR y Singapur.

También está previsto el tratamiento de la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y de un proyecto que establece una reducción del IVA para la fécula y la harina de mandioca, con una baja de la alícuota del 21% al 10,5%.

Desde Casa Rosada, buscan que no se repita lo ocurrido en el Senado, cuando el Gobierno confiaba en el acompañamiento de sectores de la oposición dialoguista y finalmente no consiguió los votos esperados.

Quiénes participan de la mesa política del Gobierno

El encuentro estará encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

También estarán presentes la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

En pocas palabras

  • Mesa política: La Casa Rosada reunirá a referentes del Gobierno para ordenar la estrategia parlamentaria.
  • Agenda legislativa: Diputados tratará cinco proyectos clave, incluida la reforma del Banco Central.
  • Participación: Karina Milei encabezará el encuentro, con posible presencia de la ministra Sandra Pettovello.
Resumen generado por Thinkindot AI
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