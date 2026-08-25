Fuerte revelación del exchofer de Moria Casán sobre Vadalá y Sofía Gala: “Vi cómo le pegaba...”

Al hablar de su vínculo con la familia, Coco no pudo ocultar la emoción y manifestó su deseo de volver a acercarse a quienes fueron importantes para él durante tantos años. “Me encantaría volver a ser parte de esa familia, jamás perdí el amor hacia ella y Sofía”, expresó.

Por otra parte, Shedden se refirió a la biopic sobre Moria Casán y sorprendió al asegurar que buena parte de lo que se muestra coincide con situaciones que él mismo atravesó mientras trabajaba junto a la actriz. Para el exchofer, la ficción tiene una fuerte conexión con sus propias experiencias y con el entorno cercano de la diva.

“La biopic es tan real que son cosas que viví yo y las sentí muy real. De ficción tiene poco y nada, capaz algunas cosas cambiadas y faltan algunos personajes en el medio. En lo personal pensé: ‘Esto fue mi vida’”, confesó.

Finalmente, el exchofer explicó cuáles fueron las circunstancias que terminaron provocando su alejamiento del círculo de Moria Casán. Según contó, en la última etapa de su trabajo atravesaba fuertes problemas vinculados con su adicción y un allanamiento terminó derivando en una causa judicial.

“En el último tiempo con Moria yo estaba con mi adicción en su máxima potencia. En ese momento cayó un allanamiento y me hicieron una causa porque tenía un arma con la portación vencida. Moria me pagó un abogado y cuando salí ella no quiso que vuelva”, relató Shedden al explicar cómo llegó a su final una relación laboral que se había extendido durante más de dos décadas.

Cómo fue la polémica historia de amor de Moria Casán con Luis Vadalá

La historia de amor entre Moria Casán y Luis Vadalá trascendió ampliamente el romance entre dos figuras de la farándula. Durante más de una década, la pareja protagonizó una relación atravesada por la convivencia, la exposición constante, los conflictos y un final explosivo que quedó grabado en la memoria del espectáculo argentino.

El romance comenzó en 1990, poco tiempo después de que Moria Casán se separara de Mario Castiglione, padre de su hija Sofía Gala. En aquel momento, Luis Vadalá era comerciante y llevaba una vida completamente alejada de la televisión y de las cámaras. Sin embargo, el vínculo con la diva modificó por completo su realidad.

De un momento a otro, Vadalá comenzó a aparecer en revistas, programas de televisión y eventos públicos junto a una de las mujeres más populares del país. Su vida privada pasó a estar bajo la mirada de los medios y su nombre comenzó a ser asociado directamente con el de Moria.

La pareja compartió durante años una convivencia signada por la permanente atención mediática. Cada aparición pública, declaración o situación relacionada con su intimidad podía convertirse rápidamente en noticia. Con el paso del tiempo, el propio Vadalá reconoció que aquella enorme exposición tuvo consecuencias en su vida personal y pública.

La relación llegó a su fin en 2001, después de más de diez años juntos. Las infidelidades, las discusiones y los enfrentamientos fueron algunos de los elementos que rodearon una separación que rápidamente se transformó en un verdadero escándalo.

Incluso, en la serie sobre su vida, Moria Casán expone distintos conflictos que tuvo con Vadalá durante la relación. Entre ellos, lo acusa de haber malgastado dinero en el emprendimiento que ambos habían puesto en Mar del Plata y también lo señala por el consumo de drogas, una situación que, según se plantea, ambos compartían.

Con el vínculo ya terminado, las diferencias entre ambos no desaparecieron. Moria habló públicamente sobre las infidelidades que había sufrido y, luego de atravesar distintos conflictos, decidió cerrar definitivamente aquella etapa. Pero el enfrentamiento continuó fuera de la pareja y llegó a la televisión, además de derivar en una disputa judicial relacionada con las declaraciones que podían hacer públicamente sobre el otro.

Con los años, Luis Vadalá intentó despegarse de aquella relación y construir una identidad propia dentro del ambiente artístico. En 2007 ingresó a Gran Hermano Famosos, aunque su participación terminó antes de lo esperado debido a un problema de salud.

Aun así, su vínculo con Moria Casán continuaba siendo una cuestión central en su exposición pública. De hecho, el contrato que firmó para formar parte del reality incluía una cláusula que le prohibía hablar sobre la diva frente a sus compañeros, dejando en evidencia el peso que todavía tenía aquel romance.

Luis Vadalá murió en julio de 2023, a los 69 años, luego de permanecer internado durante varios días en el Hospital Británico.

Su muerte volvió a recordar una relación que durante los años 90 fue protagonista permanente de las revistas y los programas de televisión. Lo que comenzó como un romance terminó convertido en uno de los vínculos más polémicos de la vida de Moria Casán, atravesado por más de una década de amor, convivencia, exposición, conflictos y un escandaloso final.