Mesa política: el Gobierno definió los cinco proyectos que impulsará en la próxima sesión de Diputados

En una nueva reunión de trabajo este martes en Casa Rosada, también se analizaron distintos temas de gestión del Gobierno nacional, como "la situación salarial de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas". Desde el Ejecutivo revelaron que preparan anuncios de medidas vinculadas al tema en los próximos días.

Finalmente, se acordó convocar para la próxima semana a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para participar de la mesa política y abordar temas vinculados a educación, trabajo y las distintas áreas de gestión de ese ministerio.

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

En el Senado, el Gobierno buscará avanzar en comisiones para obtener dictamen de los proyectos de Super RIGI, salud mental y la ley general de sociedades, confirmó a A24.com una alta fuente que forma parte de las reuniones de la mesa política.

Las negociaciones por la Reforma Electoral

Tras la reapertura de las negociaciones con el PRO, el Gobierno ahora se acerca a gobernadores radicales en busca de apoyo en el Congreso, para la reforma electoral que busca eliminar o suspender las PASO. Foto: Archivo.

En paralelo, el Gobierno negocia con los partidos PRO y la UCR para intentar avanzar en el dictamen de la reforma electoral.

Sin embargo, desde la Casa Rosada, admitieron a A24.com que aunque el objetivo de Milei es eliminarlas, llegado el momento para conseguir quorum de 129 votos que requiere modificar la ley electoral, el oficialismo estaría dispuesto a apoyar la modificación que propone el PRO y sectores de la UCR para hacerlas “optativas”.

En ese caso, aunque el Estado seguiría financiando las primarias para la selección de candidatos de los partidos que se presenten a las internas abiertas y simultáneas, el sistema de votación que pasaría a utilizarse con una lista única papel para todos los partidos, lo que representaría un ahorro para el Estado. Así se dejarían de imprimir los millones de boletas por cada una de las listas y pasaría a ser una sola boleta para todas los partidos o alianzas que se presenten.

Santilli y Caputo continúan las negociaciones con gobernadores

El jefe de Gabiente, Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo recibieron este martes en el Palacio de Hacienda a los gobernadores del Norte Grande para negociar el apoyo a la ley de zonas frías e incorporar al proyecto el reclamo de las provincias para zonas cálidas en las tarifas energéticas. Foto: Archivo.

Con el jefe de Gabinete, Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, como los principales interlocutores con los gobernadores, la Casa Rosada busca consolidar una base de votos para la suspensión de las PASO, el Súper RIGI, la reforma de la carta orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal II y los cambios en Zonas Frías, entre otros proyectos que siguen demorados en el Congreso.

Tal como se informó en la reunión de este martes con los gobernadores del Norte Grande, el gobierno a cambio de apoyo político en el Congreso, decidió ceder a los reclamos planteados por los gobernadores aliados, y comenzó a cerrar acuerdos bilaterales con cada provincia para la distribución de obras y fondos.

Sin embargo, a diferencia del esquema que habilitó el diálogo con el PRO, Karina Milei y Santilli no tienen previsto crear una mesa nacional de diálogo con las autoridades radicales. La estrategia pasa por negociar directamente con los gobernadores y sus estructuras provinciales.