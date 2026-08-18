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Mesa política: el Gobierno definió los cinco proyectos que impulsará en la próxima sesión de Diputados

El Gobierno quiere aprobar, en la sesión del 26 de agosto en Diputados, la media sanción de la reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal II, el acuerdo de libre comercio Mercosur-Singapur, la ley de Patentes y la baja del IVA a la harina de mandioca. Los proyectos que quedan pendientes.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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El Gobierno definió los 5 proyectos que intentará votar en la sesión del 26 de agosto en Diputados. REforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II

El Gobierno definió los 5 proyectos que intentará votar en la sesión del 26 de agosto en Diputados. REforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II, entre las prioridades. (Foto: archivo). 

La mesa política, encabezada por Karina Milei, definió este martes los cinco proyectos a los que buscará darle media sanción el próximo 26 de agosto en la Cámara de Diputados. Durante el encuentro también se analizaron otros temas de agenda parlamentaria y las iniciativas que el oficialismo busca destrabar en el Congreso.

Leé también Tras la reunión de la mesa política, el Gobierno acelera negociaciones por la Ley de Tierras en el Senado
La mesa política fijó la hoja de ruta de los proyectos de ley de tierras y reforma del Banco Central en el Congreso. Foto: Archivo.

En relación con la agenda legislativa, se analizó la sesión del 26 de agosto en la Cámara de Diputados, que incluirá el tratamiento de cinco iniciativas: la reforma de la carta orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II, el acuerdo de libre comercio MERCOSUR-Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el proyecto que propone reducir del 21% al 10,5% el IVA que grava la fécula y la harina de mandioca, señalaron fuentes de la mesa política a este medio.

Durante la reunión que se extendió por más de dos horas -comenzó puntualmente a las 13 y culminó alrededor de las 16- también se analizó el avance en las comisiones del Senado del proyecto de modificación de la ley general de sociedades.

En tanto, la mesa chica del Gabinete de Milei decidió dejar para más adelante el debate de la reforma electoral, mientras sigue negociando con aliados la eliminación o modificación de las PASO de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En una nueva reunión de trabajo este martes en Casa Rosada, también se analizaron distintos temas de gestión del Gobierno nacional, como "la situación salarial de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas". Desde el Ejecutivo revelaron que preparan anuncios de medidas vinculadas al tema en los próximos días.

Finalmente, se acordó convocar para la próxima semana a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para participar de la mesa política y abordar temas vinculados a educación, trabajo y las distintas áreas de gestión de ese ministerio.

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

En el Senado, el Gobierno buscará avanzar en comisiones para obtener dictamen de los proyectos de Super RIGI, salud mental y la ley general de sociedades, confirmó a A24.com una alta fuente que forma parte de las reuniones de la mesa política.

Las negociaciones por la Reforma Electoral

Tras la reapertura de las negociaciones con el PRO, el Gobierno ahora se acerca a gobernadores radicales en busca de apoyo en el Congreso, para la reforma electoral que busca eliminar o suspender las PASO. Foto: Archivo.

Tras la reapertura de las negociaciones con el PRO, el Gobierno ahora se acerca a gobernadores radicales en busca de apoyo en el Congreso, para la reforma electoral que busca eliminar o suspender las PASO. Foto: Archivo.

En paralelo, el Gobierno negocia con los partidos PRO y la UCR para intentar avanzar en el dictamen de la reforma electoral.

Sin embargo, desde la Casa Rosada, admitieron a A24.com que aunque el objetivo de Milei es eliminarlas, llegado el momento para conseguir quorum de 129 votos que requiere modificar la ley electoral, el oficialismo estaría dispuesto a apoyar la modificación que propone el PRO y sectores de la UCR para hacerlas “optativas”.

En ese caso, aunque el Estado seguiría financiando las primarias para la selección de candidatos de los partidos que se presenten a las internas abiertas y simultáneas, el sistema de votación que pasaría a utilizarse con una lista única papel para todos los partidos, lo que representaría un ahorro para el Estado. Así se dejarían de imprimir los millones de boletas por cada una de las listas y pasaría a ser una sola boleta para todas los partidos o alianzas que se presenten.

Santilli y Caputo continúan las negociaciones con gobernadores

El jefe de Gabiente, Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo recibieron este martes en el Palacio de Hacienda a los gobernadores del Norte Grande para negociar el apoyo a la ley de zonas frías e incorporar al proyecto el reclamo de las provincias para zonas cálidas en las tarifas energéticas. Foto: Archivo.

El jefe de Gabiente, Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo recibieron este martes en el Palacio de Hacienda a los gobernadores del Norte Grande para negociar el apoyo a la ley de zonas frías e incorporar al proyecto el reclamo de las provincias para zonas cálidas en las tarifas energéticas. Foto: Archivo.

Con el jefe de Gabinete, Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, como los principales interlocutores con los gobernadores, la Casa Rosada busca consolidar una base de votos para la suspensión de las PASO, el Súper RIGI, la reforma de la carta orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal II y los cambios en Zonas Frías, entre otros proyectos que siguen demorados en el Congreso.

Tal como se informó en la reunión de este martes con los gobernadores del Norte Grande, el gobierno a cambio de apoyo político en el Congreso, decidió ceder a los reclamos planteados por los gobernadores aliados, y comenzó a cerrar acuerdos bilaterales con cada provincia para la distribución de obras y fondos.

Sin embargo, a diferencia del esquema que habilitó el diálogo con el PRO, Karina Milei y Santilli no tienen previsto crear una mesa nacional de diálogo con las autoridades radicales. La estrategia pasa por negociar directamente con los gobernadores y sus estructuras provinciales.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Cinco proyectos clave: El Gobierno definirá el 26 de agosto en Diputados 5 iniciativas a tratar.
  • Temas a tratar: Reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal II, Libre Comercio Mercosur-Singapur, Ley de Patentes y baja del IVA a la harina de mandioca.
  • Reforma electoral postergada: Se negocia con aliados la eliminación de las PASO, pero su debate se pospone.
Resumen generado por Thinkindot AI
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