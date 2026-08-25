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Intento de homicidio

Nadia Beller y una drástica decisión por miedo: las nuevas pruebas que ofreció contra Cerimedo

La abogada y analista baleada en Santa Cruz de la Sierra se recupera de sus heridas. Pidió volver a declarar ante la justicia boliviana y asegura tener pruebas que conducen a la responsabilidad de su ex pareja en el intento de asesinato.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Beller ofreció volver a declarar y dice tener pruebas concluyentes sobre cerimedo como autor intelectual. (Foto: A24.com)

Beller ofreció volver a declarar y dice tener pruebas concluyentes sobre cerimedo como autor intelectual. (Foto: A24.com)

Nadia Beller fue dada de alta de las heridas recibidas. Pero no quiso volver a su casa porque se siente con miedo por su seguridad. En eses contexto dijo que está dispuesta a volver a declarar ante la fiscal boliviana que sigue el caso. Aseguró que puede aportar elementos que, según ella, podrían comprometer aún más a su ex pareja Fernando Cerimedo.

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Beller, quien sobrevivió al ataque a tiros ocurrido en Santa Cruz de la Sierra, adelantó que entregará nuevos mensajes, grabaciones y otros elementos a la Fiscalía boliviana. También afirmó que puede identificar al destinatario de una nota en la que se hablaba de “eliminarla”. Además, manifestó su disposición a declarar ante la Justicia argentina si fuera citada.

La mujer sostiene que estas pruebas pueden aportar información sobre la presunta participación de Cerimedo en el ataque. La Fiscalía boliviana ya investiga al consultor político argentino como supuesto instigador y dictó prisión preventiva en su contra.

En paralelo, una pareja de sospechosos fue enviada a la cárcel de Palmasola por 120 días en prisión preventiva. El hombre está acusado de haber vendido o proporcionado el arma que habría sido utilizada por uno de los presuntos sicarios, mientras que su pareja también quedó imputada como presunta cómplice.

Además, la Policía informó que identificó a dos hombres señalados como posibles autores materiales del atentado y mantiene operativos para localizarlos. También liberó a un ciudadano colombiano, que se comprobó no tener nada que ver con el caso. Se creía que podría haber provisto el arma de uno de los sicarios. Sin embargo, en su declaración, se determinó que era sólo un vecino de los sospechosos y que aportó elementos importantes para la causa.

La investigación busca determinar quién ordenó el ataque y cuál fue el rol de cada uno de los involucrados.

Pruebas y disposición para declarar en la Argentina

La investigación por el atentado contra Nadia Beller sumó un nuevo capítulo en Bolivia. Mientras se recupera de sus heridas se mostró dispuesta a volver a declarar. Además, asegura que tiene nuevos elementos de prueba y contundentes para demostrar la responsabilidad intelectual del ex asesor de Javier Milei en la planificación del ataque que sufrió la mujer

En tanto, los otros dos sospechosos, una pareja, están vinculados de ser los verdaderos proveedores del arma que habría sido utilizada durante el atentado. Ambos permanecerán detenidos mientras avanza la investigación .

La pista del arma utilizada en el ataque

De acuerdo con la investigación, el hombre detenido estaría relacionado con la entrega o provisión del arma que posteriormente habría sido utilizada para atacar a Beller. Su pareja también quedó imputada por su presunta complicidad.

La Fiscalía considera que existen indicios que permiten avanzar sobre una posible cadena de responsabilidades detrás del atentado. El objetivo ahora es determinar quiénes participaron materialmente del ataque y, especialmente, quién pudo haberlo ordenado.

En Argentina y en Bolivia. Beller dice que tiene pruebas contundentes contra su expareja, Cerimedo. (Foto: Gentileza La Razón, Bolivia)

En Argentina y en Bolivia. Beller dice que tiene pruebas contundentes contra su expareja, Cerimedo. (Foto: Gentileza La Razón, Bolivia)

Cerimedo, bajo investigación y más complicado

El caso también tiene como principal foco al consultor político argentino Fernando Cerimedo. La Fiscalía boliviana sostiene que existen indicios que lo señalan como presunto instigador del ataque contra Beller.

La investigación procura establecer si existió una planificación previa y cuál habría sido el vínculo entre los responsables materiales, quienes habrían facilitado el arma y el supuesto autor intelectual. La fiscalía boliviana cree que fue el propio Carimedo el instigador del fallido crimen.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Nadia Beller: La analista baleada en Bolivia pide declarar y aportó nuevas pruebas contra su expareja.
  • Investigación judicial: Fernando Cerimedo es investigado como supuesto instigador y tiene prisión preventiva en Bolivia.
  • Sospechosos detenidos: Una pareja fue enviada a prisión preventiva por su presunta complicidad en el ataque.
Resumen generado por Thinkindot AI
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