Nadia Beller y una drástica decisión por miedo: las nuevas pruebas que ofreció contra Cerimedo

Además, la Policía informó que identificó a dos hombres señalados como posibles autores materiales del atentado y mantiene operativos para localizarlos. También liberó a un ciudadano colombiano, que se comprobó no tener nada que ver con el caso. Se creía que podría haber provisto el arma de uno de los sicarios. Sin embargo, en su declaración, se determinó que era sólo un vecino de los sospechosos y que aportó elementos importantes para la causa.

La investigación busca determinar quién ordenó el ataque y cuál fue el rol de cada uno de los involucrados.

Pruebas y disposición para declarar en la Argentina

La investigación por el atentado contra Nadia Beller sumó un nuevo capítulo en Bolivia. Mientras se recupera de sus heridas se mostró dispuesta a volver a declarar. Además, asegura que tiene nuevos elementos de prueba y contundentes para demostrar la responsabilidad intelectual del ex asesor de Javier Milei en la planificación del ataque que sufrió la mujer

En tanto, los otros dos sospechosos, una pareja, están vinculados de ser los verdaderos proveedores del arma que habría sido utilizada durante el atentado. Ambos permanecerán detenidos mientras avanza la investigación .

La pista del arma utilizada en el ataque

De acuerdo con la investigación, el hombre detenido estaría relacionado con la entrega o provisión del arma que posteriormente habría sido utilizada para atacar a Beller. Su pareja también quedó imputada por su presunta complicidad.

La Fiscalía considera que existen indicios que permiten avanzar sobre una posible cadena de responsabilidades detrás del atentado. El objetivo ahora es determinar quiénes participaron materialmente del ataque y, especialmente, quién pudo haberlo ordenado.

En Argentina y en Bolivia. Beller dice que tiene pruebas contundentes contra su expareja, Cerimedo. (Foto: Gentileza La Razón, Bolivia)

Cerimedo, bajo investigación y más complicado

El caso también tiene como principal foco al consultor político argentino Fernando Cerimedo. La Fiscalía boliviana sostiene que existen indicios que lo señalan como presunto instigador del ataque contra Beller.

La investigación procura establecer si existió una planificación previa y cuál habría sido el vínculo entre los responsables materiales, quienes habrían facilitado el arma y el supuesto autor intelectual. La fiscalía boliviana cree que fue el propio Carimedo el instigador del fallido crimen.