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Yanina Latorre reveló por qué bajaron a Ian Lucas de MasterChef Kids: "Se dieron cuenta"

La conductora Yanina Latorre contó los motivos por los que Ian Lucas no estará al frente de MasterChef Kids y el representante del influencer contó su versión.

25 ago 2026, 08:40
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Yanina Latorre reveló por qué bajaron a Ian Lucas de MasterChef Kids: Se dieron cuenta

Yanina Latorre reveló por qué bajaron a Ian Lucas de MasterChef Kids: "Se dieron cuenta"

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Yanina Latorre reveló por qué bajaron a Ian Lucas de MasterChef Kids: "Se dieron cuenta"

Yanina Latorre reveló por qué Ian Lucas no conducirá MasterChef Kids, programa que quedará en manos de Verónica Lozano. Si bien en un primer momento se especuló con la figura del influencer para ese lugar, desde el canal de las pelotas se inclinaron por la conductora para el proyecto.

La conductora de Sálvese Quien Pueda (América Tv) contó los detalles de la decisión del canal que tenía al ganador de MasterChef Celebrity como una de las principales opciones para ser el animador de la versión infantil del reality gastronómico.

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“A Telefe le interesa Ian Lucas, la charla existió pero nunca estuvo ni confirmado ni ofrecido formalmente. Esta persona me reconoce que en algún momento barajaron la posibilidad de que sea el conductor y que se apuraron", precisó Yanina Latorre.

"Si bien lo quieren y les encanta, se dieron cuenta que está muy verde para ser conductor de un proyecto grande para el prime time", agregó.

Y en ese sentido amplió: "Telefe cree que Ian Lucas y su representante operaron mucho para que se hable de MasterChef y Popstars y que crezca pero ellos todavía no tenían nada definido".

"Le ofrecieron otras cosas y a ellos (Ian lucas y su representante) les pareció poco, como ser jurado de MasterChef Kids, que el formato lo había aceptado pese a no ser cocinero", remarcó la conductora.

La firme aclaración del representante de Ian Lucas

Lucas Sánchez, representante de Ian Lucas, salió al aire vía telefónica y aclaró la postura del influencer tras no ser el elegido para la conducción de MasterChef Kids en Telefe.

"Cero enojo, está todo bien. Ellos pueden elegir a quien quieran, por ahí lo que no está bueno que nos enteremos por Ángel de Brito. Cuando hay charlas después si se deciden por otro conductor no te avisan", indicó.

Y el manager del artista agregó: "No hay problema por eso. Ian no está enojado, no dijo nada. El DT del equipo puede elegir a quien quiera, lo único que nos hubiera gustado es que si alguien se lo promete le diga: mirá que vamos a buscar otra cosa".

En ese sentido, aclaró por qué Ian Lucas no aceptaría hacer cobertura de streaming para el canal: "Redes no es que no lo hace porque está agrandado, él hace sus redes y no va a dejarlas por otras redes, eso es una realidad. Trabaja para él. No tenemos tanto tiempo y elegimos no hacer eso, no nos sirve hacer el streaming".

"Tenemos otras propuestas también de otros canales para el año que viene", cerró Sánchez.

     

 

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