Yanina Latorre reveló por qué bajaron a Ian Lucas de MasterChef Kids: "Se dieron cuenta"

Y en ese sentido amplió: "Telefe cree que Ian Lucas y su representante operaron mucho para que se hable de MasterChef y Popstars y que crezca pero ellos todavía no tenían nada definido".

"Le ofrecieron otras cosas y a ellos (Ian lucas y su representante) les pareció poco, como ser jurado de MasterChef Kids, que el formato lo había aceptado pese a no ser cocinero", remarcó la conductora.

La firme aclaración del representante de Ian Lucas

Lucas Sánchez, representante de Ian Lucas, salió al aire vía telefónica y aclaró la postura del influencer tras no ser el elegido para la conducción de MasterChef Kids en Telefe.

"Cero enojo, está todo bien. Ellos pueden elegir a quien quieran, por ahí lo que no está bueno que nos enteremos por Ángel de Brito. Cuando hay charlas después si se deciden por otro conductor no te avisan", indicó.

Y el manager del artista agregó: "No hay problema por eso. Ian no está enojado, no dijo nada. El DT del equipo puede elegir a quien quiera, lo único que nos hubiera gustado es que si alguien se lo promete le diga: mirá que vamos a buscar otra cosa".

En ese sentido, aclaró por qué Ian Lucas no aceptaría hacer cobertura de streaming para el canal: "Redes no es que no lo hace porque está agrandado, él hace sus redes y no va a dejarlas por otras redes, eso es una realidad. Trabaja para él. No tenemos tanto tiempo y elegimos no hacer eso, no nos sirve hacer el streaming".

"Tenemos otras propuestas también de otros canales para el año que viene", cerró Sánchez.