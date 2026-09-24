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Tras la victoria en el Senado, Bullrich habló de los comicios de 2027: "Es importante una reelección de este proyecto"

Tras la aprobación de dos proyectos clave para el oficialismo en el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza se refirió a las elecciones de 2027, respaldó la continuidad del proyecto de Javier Milei y habló sobre su futuro político.

Bullrich habló con A24 tras la votación en el Senado. (Foto: captura).

Bullrich habló con A24 tras la votación en el Senado. (Foto: captura).

Tras lograr aprobar en el Senado el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central y de la modificación del régimen de Zonas Frías, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, destacó esta noche que es "importante" para Argentina que haya "una reelección de este proyecto" en referencia al Gobierno de Javier Milei. "Voy a estar en el lugar donde la historia me ponga", adelantó sobre las próximas elecciones.

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El presidente se refirió al video que publicó Patricia Bullrich escuchando una canción de Lali Espósito. (Foto: archivo)

En diálogo con A24 tras la culminación de la sesión en la que el oficialismo avanzó con la aprobación de dos iniciativas centrales, Bullrich se refirió a los comicios de 2027. "Es importante para la salud de la Argentina que haya una reelección de este proyecto, estoy convencida de eso y estoy trabajando para eso", planteó la senadora.

"Ese proyecto hoy lo encabeza el presidente Milei y entonces estamos peleando por eso", aclaró ante la consulta del periodista Eduardo Feinmann sobre si apoyaba la reelección de Milei o del proyecto político de su administración.

"Voy a estar en el lugar donde la historia me ponga", adelantó sobre los comicios del año entrante, mientras se negó a aclarar si se podría presentar como competidora de Javier Milei.

Sobre una supuesta molestia de parte de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei por las diferencias públicas que planteó la senadora respecto a los cambios en Discapacidad, Bullrich afirmó: "Es importante que uno plantee y diga las cosas que cree que pueda hablar con sinceridad, hablar de frente. Toda mi vida he sido así y creo que me ha dado el resultado de tener confianza social y también confianza con aquellos del equipo con los que trabajo".

"Es mucho mejor eso que relaciones que no son sinceras o que uno esconde algo", agregó.

La votación en el Senado

La legisladora celebró la aprobación con cambios de la reforma a la carta orgánica del Banco Central, que ahora deberá volver a Diputados para su sanción definitiva. "En la historia de la Argentina la inflación ha sido uno de nuestros problemas y con esta carta orgánica vamos a poder cuidar el valor de la moneda, que es cuidar el salario de los trabajadores, cuidar las jubilaciones", advirtió.

En cuanto a la modificación del régimen de Zonas Frías, Bullrich subrayó que se "votó una ley que volvió a poner un subsidio realmente a las zonas que son frías, que tiene que ver con aquellas zonas que consumen más de 4.500 kilocalorías en sus facturas".

"Esto permite que realmente el país tenga una razonabilidad, no hacer populismo subsidiando cualquier zona", cuestionó y explicó que "también hay que entender que toda familia que gane menos de tres canastas básicas va a seguir subsidiada en el precio de la energía". En esa línea, aseguró que para la "mayoría de los argentinos no va a haber ningún tipo de cambio".

Reforma Política y PASO

Respecto a cuándo el oficialismo tratará en el recinto la reforma política, mediante la cual el Gobierno busca la eliminación, o al menos, la suspensión de las PASO, Bullrich señaló que la "semana pasada hubo una reunión" pero afirmó que "estamos esperando que avancen los acuerdos para tener los votos suficientes".

La ex ministra de Seguridad adelantó que espera que las iniciativas "entrado el mes de octubre" puedan votarse en el Senado, donde -aclaró- el oficialismo necesita conseguir 37 votos. "Es difícil votar las cosas de un día para otro en el Senado", planteó y dijo que cada normativa "tiene su tiempo" hasta que "madura".

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