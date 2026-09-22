La Mesa Política se reúne con la presencia de Karina Milei y Patricia Bullrich en plena tensión por el Presupuesto 2027

"A mí me sorprendió porque estando en la mesa política el tema no salió a la luz y llegó el presupuesto con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad que no eran conocidos", sostuvo.

Santilli sostuvo que los integrantes del espacio abordan los principales temas de la gestión durante las reuniones de los martes y señaló que Bullrich había participado de uno de esos encuentros, aunque afirmó que la senadora se había retirado antes de que se tratara el punto que generó la controversia.

Bullrich rechazó esa explicación y aseguró que sí estuvo presente cuando se habló del Presupuesto. “Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba”, afirmó la senadora en declaraciones televisivas.

En tanto, la senadora explicó que la situación tiene un impacto en su tarea parlamentaria, ya que puede quedar expuesta frente a legisladores con los que negocia el tratamiento de las iniciativas oficiales.

"Cuando uno es jefe de una bancada, y no se entera estando en esa mesa cómo van a venir exactamente las cosas, se genera que uno llegue al Congreso y te dicen 'nos estás engañando', cuando yo no sabía. Y ahí quedás o como un tonto o como que los engañás", protestó.

Quiénes participarán de la Mesa Política

Además de Karina Milei, Bullrich y Santilli, está prevista la participación de otros integrantes de la conducción política del Gobierno. Entre ellos aparecen el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La Mesa Política ya había mantenido reuniones durante las últimas semanas para analizar el escenario legislativo y las variables económicas contempladas en el Presupuesto 2027. En una de esas reuniones, el Gobierno informó que había analizado las principales variables económicas para el próximo año y la agenda parlamentaria.

El Presupuesto 2027, otro de los temas centrales

El proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo al Congreso contempla para 2027 una proyección de crecimiento económico del 4% y una inflación anual del 18%, además de un resultado fiscal positivo. Esos números forman parte de las estimaciones oficiales incluidas en la iniciativa.

La discusión parlamentaria será uno de los principales desafíos para el Gobierno durante las próximas semanas, mientras la Casa Rosada busca acuerdos con distintos sectores políticos y gobernadores para avanzar con el proyecto.

En paralelo, el jefe de Gabinete Diego Santilli continuará con la ronda de reuniones con mandatarios provinciales para conversar sobre el Presupuesto y otros proyectos de la agenda legislativa oficial.

La reunión coincide con el viaje de Milei a Nueva York

El encuentro de la Mesa Política se realizará mientras Javier Milei desarrolla su agenda en Nueva York por la Asamblea General de la ONU.

El Presidente viajó acompañado por parte de su equipo de Gobierno, mientras que Karina Milei finalmente permaneció en Buenos Aires para participar de la reunión de la conducción política oficialista. La decisión de la secretaria general de no viajar fue confirmada en las últimas horas.

De esta manera, la reunión de este martes tendrá como principales asuntos la coordinación interna del Gobierno, el debate del Presupuesto 2027 y las diferencias surgidas en torno a las modificaciones relacionadas con Discapacidad, en medio de la búsqueda del oficialismo de ordenar su estrategia parlamentaria.