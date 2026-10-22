Patricia Bullrich: "Estoy preparada para ser presidente, pero una tiene que saber esperar su momento"

Bullrich sostuvo que las definiciones deben llegar cuando estén dadas las condiciones políticas y electorales. A su juicio, anticipar nombres puede desordenar la estrategia de los espacios y desplazar la atención de los problemas económicos.

La posición de la senadora se inserta en una discusión más amplia dentro de La Libertad Avanza sobre el armado electoral. Durante la entrevista, Bullrich afirmó que un partido no puede quedar atado a las decisiones de un único dirigente y que sus referentes deben construir una relación directa con sus votantes. “No que te bajen los votos del número uno, sino que vos también aportás votos”, expresó.

En ese punto, reivindicó el electorado que la acompañó en la interna de Juntos por el Cambio y que luego respaldó a Milei en el balotaje de 2023. Para la senadora, existen coincidencias entre esas dos bases de votantes, aunque también matices que justifican que los dirigentes mantengan identidad y presencia propia dentro del oficialismo.

Bullrich sobre las candidaturas

La senadora afirmó que la construcción de una fuerza política requiere dirigentes con representación propia en los territorios. Según dijo, los candidatos deben aportar votos y vínculo con la ciudadanía, en lugar de depender por completo de una figura central.

En ese sentido, señaló que el Gobierno debe concentrarse en dar certezas de gobernabilidad y estabilidad. Para Bullrich, ese respaldo político puede ayudar a reducir la incertidumbre que afecta a empresas, comercios y hogares cuando se acerca una elección.

También marcó que el debate económico debe tener como referencia la situación de los ciudadanos. Mencionó las dificultades del consumo, la construcción y algunas actividades industriales, y afirmó que la respuesta oficial debe orientarse a la “economía de la gente”.

Bullrich diferenció esa agenda de las discusiones públicas que suelen rodear al Gobierno. Consideró que Milei tiene una impronta concentrada en la explicación de los fundamentos económicos de su programa y planteó que el oficialismo debe complementar ese mensaje con respuestas sobre la situación de comerciantes, trabajadores y empresas.

Su planteo también apunta a la relación con los aliados parlamentarios y los gobernadores. La senadora afirmó que los acuerdos políticos reducen la incertidumbre y permiten sostener la gestión, en un Congreso donde LLA necesita construir mayorías con bloques provinciales, el PRO y sectores de la Unión Cívica Radical.

La eliminación de las PASO

La referente de LLA confirmó que el oficialismo trabaja para reunir apoyos en el Congreso con el objetivo de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Aunque no descartó que la discusión derive en una suspensión, sostuvo que el calendario obliga a resolver el tema antes de que termine 2026.

“En los años de elección no se cambian las leyes electorales. Eso es un concepto aceptado por la política. Entonces, el esfuerzo tiene que ser lo antes posible y como máximo hasta el 30 de diciembre”, marcó como fecha límite para cualquier modificación.

Al respecto, la dirigente reconoció que las primarias le sirvieron para ganar la interna de Juntos por el Cambio frente a Horacio Rodríguez Larreta en 2023. Sin embargo, evaluó que la competencia dejó a la coalición debilitada rumbo a la elección general. “Quedó herida nuestra coalición y muchos votos luego fueron a (Sergio) Massa”, resumió.

Para Bullrich, el sistema actual adelanta en exceso las campañas y prolonga las disputas internas. En esa línea, propuso que, a futuro, compitan solamente los espacios que tengan una contienda real, aunque aclaró que ese rediseño no parece posible para la discusión inmediata.

En la entrevista también valoró los acuerdos legislativos con las provincias y mencionó la votación del proyecto sobre discapacidad como ejemplo de una ley que puede repartir responsabilidades entre distintos sectores. “Cuando sacás una ley compleja por apoyo de todos, todos tienen responsabilidad”, afirmó.

La senadora señaló que el oficialismo buscará apoyo entre gobernadores, bloques provinciales, radicales y dirigentes del PRO para avanzar con su agenda. Según explicó, el peronismo ya anticipó que pretende mantener las PASO.

La negociación por las primarias se superpone con el debate sobre la estrategia electoral de LLA. Bullrich indicó que, antes de discutir nombres para cada distrito, el oficialismo debe acordar el diseño de las alianzas y el marco de competencia con los sectores que acompañaron al Gobierno. Las candidaturas, sostuvo, deberían quedar para una etapa posterior y más próxima al cierre de listas.

En ese sentido, planteó que una eventual suspensión de las PASO modificaría los tiempos de la campaña y postergaría la definición de las fórmulas. “Si no hay PASO, fijate que ya te vas a agosto”, señaló.

En cuanto a las posibilidades de lograr una suspensión de las primarias, Bullrich fue cauta: “Diego (Santilli) es un optimista consuetudinario, siempre te dice que está todo bien”. Luego explicó que mantiene contacto permanente con los senadores para conocer sus posiciones, mientras Santilli conversa con los gobernadores.

“Parecía que después de París estaba todo resuelto, vamos a la sesión. Y no fue tan así”, afirmó. Y concluyó que las negociaciones continúan mientras los distintos sectores evalúan el escenario: “Entonces es como que todos van como midiendo la situación”.