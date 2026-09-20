Bullrich desmintió a Santilli por los cambios en el Presupuesto y pidió una Mesa Política

“Eso de que después lo hablaron no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos”, señaló Bullrich durante una entrevista con LN+.

Bullrich pidió una Mesa Política para discutir las decisiones

La senadora aclaró que durante la reunión sí se analizaron aspectos generales del Presupuesto, entre ellos las proyecciones de crecimiento y de inflación, pero diferenció esos lineamientos de las modificaciones específicas referidas a discapacidad.

En ese contexto, planteó cuál debería ser, a su criterio, el objetivo de la Mesa Política del oficialismo: coordinar las decisiones del Poder Ejecutivo con el trabajo parlamentario y evaluar las posibilidades de que las iniciativas puedan avanzar en el Congreso.

“Yo quiero una mesa política donde las cosas se discutan”, expresó.

Bullrich también buscó bajar el tono personal del cruce con Santilli y aclaró: “No me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie”.

La advertencia de Bullrich sobre discapacidad

Durante la entrevista, la senadora cuestionó que el Gobierno vuelva a impulsar modificaciones relacionadas con discapacidad en el Presupuesto y advirtió que una nueva dificultad legislativa sobre el tema podría generar un costo político para el oficialismo.

“¿Qué hacemos? ¿Chocamos tres veces contra la misma piedra?”, planteó.

Bullrich consideró que la discapacidad requiere especial sensibilidad y sostuvo que el Gobierno debería encontrar una alternativa que permita atender las necesidades del sector sin modificar los objetivos económicos que defiende la administración de Javier Milei.

En ese sentido, remarcó: “El superávit fiscal y las metas de inflación no se negocian”.

La legisladora también señaló que un eventual Presupuesto con déficit podría generar “incertidumbre” y manifestó su intención de conversar personalmente con Milei para buscar modificaciones que permitan alcanzar un acuerdo en el Congreso.

“Tenemos que tener un equilibrio entre las decisiones que lleva adelante el Gobierno y la capacidad de llevar esas decisiones a un resultado favorable”, sostuvo.

Qué dijo Santilli sobre el cruce con Bullrich

El jefe de Gabinete había afirmado que Bullrich se había retirado antes de que se tratara el tema de discapacidad durante la reunión.

Posteriormente, Santilli buscó quitarle dramatismo a las diferencias y se refirió en tono distendido al video que la senadora había publicado en sus redes sociales. “Estuvo divertido el video de Patricia”, expresó.

El episodio abrió un contrapunto dentro del oficialismo sobre el funcionamiento de la Mesa Política y sobre la coordinación entre las decisiones del Gobierno y el debate legislativo.

Bullrich sobre las PASO

Durante la misma entrevista, la senadora se refirió además a la posibilidad de suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Bullrich señaló que el avance de esa iniciativa dependerá de los acuerdos que el oficialismo consiga alcanzar con otras fuerzas políticas.

En ese sentido, mencionó las conversaciones con el PRO, sectores del radicalismo, gobernadores y partidos provinciales, cuyos respaldos podrían resultar necesarios para reunir los votos en el Congreso.

La senadora se manifestó a favor de suspender las PASO, aunque sostuvo que los partidos políticos deberían conservar mecanismos democráticos propios para definir sus candidaturas.

El video de Bullrich y la canción de Lali

Bullrich también explicó el sentido del video que publicó el viernes en redes sociales, en el que utilizó una canción de Lali Espósito.

Según explicó, la publicación buscaba mostrar cómo se planta “de cara a la realidad” y no tenía necesariamente la interpretación política que algunos usuarios le atribuyeron.

En tono de broma, afirmó: “He leído las interpretaciones más increíbles”. Y cerró sobre el significado de la publicación: “Que cada uno lo interprete como quiera”.