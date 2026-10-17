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Máximo Kirchner encabezó su acto del Día de la Lealtad en Chaco y marcó límites a la unidad

Junto a Jorge Capitanich, el diputado pidió reconstruir el peronismo con propuestas concretas, cuestionó al Gobierno de Javier Milei y reivindicó el liderazgo de Cristina Kirchner.

Máximo Kirchner dejó un mensaje hacia la propia dirigencia del peronismo. (Foto: La Cámpora)

Máximo Kirchner dejó un mensaje hacia la propia dirigencia del peronismo. (Foto: La Cámpora)

En medio de las tensiones internas del peronismo, el diputado nacional Máximo Kirchner encabezó este sábado un acto por el Día de la Lealtad junto al senador Jorge Capitanich en Chaco, mientras el gobernador bonaerense Axel Kicillof participaba de otra actividad en La Matanza. Desde el escenario, el dirigente de La Cámpora llamó a construir la unidad del espacio, pero advirtió que no alcanza con reunir dirigentes si no existen propuestas para resolver los problemas de la sociedad.

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Durante su discurso, Kirchner puso el foco en la situación económica, cuestionó las políticas del presidente Javier Milei y reclamó que el peronismo explique cómo pretende recuperar el poder adquisitivo de los salarios y garantizar el financiamiento de los servicios públicos. “Tenemos a las familias endeudadas, a las provincias endeudadas y a la Nación endeudada”, sostuvo.

En esa línea, planteó: “¡Hay que decir cómo se va a hacer para recuperar el poder adquisitivo del salario de la gente! ¿Cómo vamos a poder volver a financiar la universidad, la escuela, los hospitales, los medicamentos gratis para nuestros viejos y viejas que se nos mueren porque no aparece la insulina?”.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la necesidad de reconstruir una alternativa política frente al oficialismo, aunque dejó en claro que la unidad no puede limitarse a un acuerdo entre sectores de la dirigencia. “Tener este registro es la base para poder construir la unidad. No queremos un amontonamiento de dirigentes. Hay que romper la inercia de los dirigentes conformistas y representar la esperanza de la gente que no puede más”, afirmó.

M&aacute;ximo Kirchner encabez&oacute; un acto en Chaco y apunt&oacute; contra el gobierno de Milei. (Foto: La C&aacute;mpora)

Máximo Kirchner encabezó un acto en Chaco y apuntó contra el gobierno de Milei. (Foto: La Cámpora)

El mensaje se produjo en una jornada en la que el peronismo conmemoró el 17 de octubre con actividades separadas. Mientras Kirchner compartió escenario con Capitanich en Chaco, Kicillof encabezó su propio acto en La Matanza, en medio del debate interno sobre el futuro del espacio opositor.

El diputado también cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y aseguró que las promesas electorales de Milei no se reflejaron en mejoras para la población. “Hay menos trabajo. Hay menos salario. Hay menos educación. Hay menos salud. Hay menos dignidad. Y sobre todo hay menos oportunidades”, enumeró.

Máximo Kirchner reivindicó a Cristina y cuestionó al Gobierno

En otro tramo de su discurso, el diputado defendió el liderazgo de Cristina Kirchner y la señaló como una figura central para la reconstrucción del peronismo. “¿Quién será el peronista o la peronista que se anime a poner nuevamente límites en la Argentina para defender los porotos de la gente?”, preguntó a los militantes, que respondieron al grito de “Cristina”.

Luego, destacó el respaldo que, según sostuvo, conserva la expresidenta por su enfrentamiento con los sectores de mayor poder económico. “Cristina crece en las encuestas no solo porque el pueblo argentino tiene memoria sino porque entienden que es una mujer fuerte, que no la quiebran, que no la hacen ir en contra de su pueblo ni aun metiéndola presa”, expresó.

Kirchner también apuntó contra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que establece beneficios para grandes empresas que no reciben los comerciantes y empresarios locales. “Los enemigos de la industria y el comercio argentino son aquellos que votaron un RIGI, donde los comerciantes y empresarios chaqueños pagan un 35% de ganancias mientras las mineras y petroleras se llevan todo pagando nada”, cuestionó.

Kicillof encabez&oacute; su propio acto en La Matanza. (Foto: archivo)

Kicillof encabezó su propio acto en La Matanza. (Foto: archivo)

El llamado a reconstruir el peronismo en el Día de la Lealtad

Durante la conmemoración del 17 de octubre, Kirchner sostuvo que la fecha debía servir para discutir cómo recuperar la soberanía económica y política del país, además de recordar el origen histórico del movimiento. “Tengamos la convicción y la fuerza para recuperar la patria, para que las familias argentinas vuelvan a comer en sus casas y no partidas en un comedor, para que la industria nacional vuelva a crecer y a generar trabajo de calidad e ingresos dignos”, manifestó.

También convocó a la militancia a recuperar el vínculo con la sociedad y advirtió que la reconstrucción del peronismo dependerá de su capacidad para representar las demandas sociales, más que de los acuerdos internos. “Nadie le va a regalar nada al pueblo argentino”, señaló, antes de plantear que existen dos caminos posibles: “el de la autocompasión o el de la autoestima”.

El respaldo a Jorge Capitanich en Chaco

Durante el encuentro, Máximo Kirchner también expresó su apoyo a Jorge Capitanich, a quien reconoció por su gestión como gobernador de Chaco. El actual senador nacional, por su parte, destacó el papel de Cristina Kirchner y la definió como la “arquitecta” de la transformación de la provincia.

Kirchner cuestionó además lo que describió como una “campaña canalla” contra el exmandatario provincial y sostuvo que la construcción política debe basarse en propuestas y en la convocatoria a la sociedad. “La mejor manera de ganar una elección es convenciendo y convocando a tu pueblo a construir un futuro mejor”, afirmó, y concluyó: “Cuando uno llega al poder con palabras canallas gobierna como gobierna y la gente la pasa mal”.

En pocas palabras

  • Día de la Lealtad: Máximo Kirchner encabezó un acto en Chaco junto a Jorge Capitanich, llamando a la unidad del peronismo con propuestas concretas.
  • Críticas al Gobierno: Kirchner cuestionó las políticas de Javier Milei, señalando el endeudamiento y la caída del poder adquisitivo.
  • Liderazgo de Cristina: El diputado reivindicó a Cristina Kirchner como figura central para la reconstrucción del peronismo, destacando su fortaleza y arraigo popular.
Resumen generado por Thinkindot AI
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