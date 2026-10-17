Máximo Kirchner encabezó su acto del Día de la Lealtad en Chaco y marcó límites a la unidad

Máximo Kirchner encabezó un acto en Chaco y apuntó contra el gobierno de Milei. (Foto: La Cámpora)

El mensaje se produjo en una jornada en la que el peronismo conmemoró el 17 de octubre con actividades separadas. Mientras Kirchner compartió escenario con Capitanich en Chaco, Kicillof encabezó su propio acto en La Matanza, en medio del debate interno sobre el futuro del espacio opositor.

El diputado también cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y aseguró que las promesas electorales de Milei no se reflejaron en mejoras para la población. “Hay menos trabajo. Hay menos salario. Hay menos educación. Hay menos salud. Hay menos dignidad. Y sobre todo hay menos oportunidades”, enumeró.

Máximo Kirchner reivindicó a Cristina y cuestionó al Gobierno

En otro tramo de su discurso, el diputado defendió el liderazgo de Cristina Kirchner y la señaló como una figura central para la reconstrucción del peronismo. “¿Quién será el peronista o la peronista que se anime a poner nuevamente límites en la Argentina para defender los porotos de la gente?”, preguntó a los militantes, que respondieron al grito de “Cristina”.

Luego, destacó el respaldo que, según sostuvo, conserva la expresidenta por su enfrentamiento con los sectores de mayor poder económico. “Cristina crece en las encuestas no solo porque el pueblo argentino tiene memoria sino porque entienden que es una mujer fuerte, que no la quiebran, que no la hacen ir en contra de su pueblo ni aun metiéndola presa”, expresó.

Kirchner también apuntó contra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que establece beneficios para grandes empresas que no reciben los comerciantes y empresarios locales. “Los enemigos de la industria y el comercio argentino son aquellos que votaron un RIGI, donde los comerciantes y empresarios chaqueños pagan un 35% de ganancias mientras las mineras y petroleras se llevan todo pagando nada”, cuestionó.

Kicillof encabezó su propio acto en La Matanza. (Foto: archivo)

El llamado a reconstruir el peronismo en el Día de la Lealtad

Durante la conmemoración del 17 de octubre, Kirchner sostuvo que la fecha debía servir para discutir cómo recuperar la soberanía económica y política del país, además de recordar el origen histórico del movimiento. “Tengamos la convicción y la fuerza para recuperar la patria, para que las familias argentinas vuelvan a comer en sus casas y no partidas en un comedor, para que la industria nacional vuelva a crecer y a generar trabajo de calidad e ingresos dignos”, manifestó.

También convocó a la militancia a recuperar el vínculo con la sociedad y advirtió que la reconstrucción del peronismo dependerá de su capacidad para representar las demandas sociales, más que de los acuerdos internos. “Nadie le va a regalar nada al pueblo argentino”, señaló, antes de plantear que existen dos caminos posibles: “el de la autocompasión o el de la autoestima”.

El respaldo a Jorge Capitanich en Chaco

Durante el encuentro, Máximo Kirchner también expresó su apoyo a Jorge Capitanich, a quien reconoció por su gestión como gobernador de Chaco. El actual senador nacional, por su parte, destacó el papel de Cristina Kirchner y la definió como la “arquitecta” de la transformación de la provincia.

Kirchner cuestionó además lo que describió como una “campaña canalla” contra el exmandatario provincial y sostuvo que la construcción política debe basarse en propuestas y en la convocatoria a la sociedad. “La mejor manera de ganar una elección es convenciendo y convocando a tu pueblo a construir un futuro mejor”, afirmó, y concluyó: “Cuando uno llega al poder con palabras canallas gobierna como gobierna y la gente la pasa mal”.