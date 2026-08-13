El peronismo busca ordenar su interna: Kicillof, Massa y Máximo Kirchner avanzaron en una mesa política

Una mesa política para coordinar al peronismo

Uno de los principales puntos que dejó la reunión fue el avance hacia la conformación de una mesa política que reúna a los distintos sectores del peronismo. La intención es generar un ámbito en el que puedan participar gobernadores, autoridades partidarias y representantes parlamentarios para ordenar las discusiones internas y coordinar posiciones frente a los principales temas de la agenda nacional.

La idea representa un primer intento de darle una estructura formal a las conversaciones que mantienen las distintas vertientes del peronismo.

La foto política también tuvo un peso particular por la presencia conjunta de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, dirigentes que representan espacios con diferencias respecto del rumbo que debería adoptar el peronismo y del armado electoral para 2027.

Qué postura tomó el peronismo sobre las PASO

Durante la reunión también hubo una definición respecto de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Los dirigentes coincidieron en sostener dichas elecciones, en momentos en que el Gobierno nacional impulsa su derogación.

La postura forma parte del esquema de coordinación legislativa que los referentes buscan construir en el Congreso y podría convertirse en uno de los temas de mayor discusión con el oficialismo.

Durante la cumbre hubo críticas a los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán, a quienes algunos dirigentes señalaron como "colaboracionistas" del oficialismo.

Kicillof, Massa y Máximo: tres nombres que pesan en el armado

La presencia de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner volvió a poner sobre la mesa las diferencias que atraviesan al peronismo. El gobernador bonaerense es uno de los dirigentes que aparece con mayor proyección nacional dentro del espacio y mantiene su mirada puesta en la construcción política hacia 2027.

Massa, por su parte, conserva un lugar central dentro del Frente Renovador, mientras que Máximo Kirchner mantiene influencia tanto en el PJ bonaerense como dentro del sector identificado con el kirchnerismo.

A esto se suma el peso territorial de los gobernadores y el rol de los bloques legislativos de Unión por la Patria, que buscan avanzar hacia posiciones coordinadas frente a las iniciativas del Gobierno.