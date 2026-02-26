El trasfondo de por qué tres senadores del peronismo rechazaron el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea

Los tres votos disidentes del peronismo

Finalmente, a la hora de la votación el proyecto resultó aprobado con 69 votos a favor y sólo tres rechazos. Los que se manifestaron en contra fueron los senadores Eduardo "Wado" de Pedro (Buenos Aires), Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Cristina López (Tierra del Fuego).

Cristina López había adelantado en sus redes sociales que rechazaría la iniciativa en el Senado y explicó que no está "en contra del comercio" sino de "los acuerdos que perjudican a la industria de Tierra del Fuego". "Seguir con la apertura de las importaciones es una sentencia de muerte para nuestras fábricas", señaló.

Sin embargo, ninguno de los tres legisladores se pronunciaron en el recinto.

Consultados por A24.com por las razones que llevaron al rechazo del acuerdo, desde el entorno de uno de los senadores explicaron que "el balance general, el acuerdo perjudica a la industria nacional, al empleo y al desarrollo federal".

En ese sentido, hubo una advertencia de parte del gobierno bonaerense de Axel Kicillof porque el acuerdo "perjudica a la industria y al entramado productivo provincial, núcleo del empleo industrial del país".

"A nivel industrial significa una sentencia de muerte para la producción y el trabajo argentinos, especialmente en la industria automotriz, autopartista, metalmecánica y textil", indicaron.

"Lo que se votó es básicamente un tratado de liberalización comercial", explicaron y sostuvieron que el "núcleo arancelario" es producto de un entendimiento alcanzado durante negociaciones que se realizaron durante los gobiernos de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro. "El Mercosur desgravó cerca del 91% del comercio, un nivel que no refleja la asimetría entre bloques", observaron al respecto.

Entre otras razones, apuntaron al impacto sobre las economías regionales porque, según explicaron, la "competencia europea afectará lácteos, aceitunas, aceite de oliva y otros sectores".

Otra de las advertencias es que el "ingreso de bienes europeos al mercado brasileño puede sustituir exportaciones argentinas", lo que implicaría una "erosión" del comercio con el principal socio de Argentina.