Milei cierra el año sin más cambios de Gabinete y con el ascenso del nuevo líder de la "mesa política"

Se espera que allí, Adorni se vuelva a parar frente al atril de la Sala de Conferencias del segundo piso de la Casa Rosada para hacer una larga exposición a modo de balance del segundo año de gestión de Javier Milei y haga un anticipo de las perspectivas del Gobierno para 2026.

Será después de haber celebrado, como el segundo triunfo político del año, la sanción del Presupuesto 2026 y de la ley de Inocencia Fiscal, que llegaron de la mano de una nueva impronta negociadora que lo tuvo en el centro de la escena junto al ministro del Interior, Diego Santilli.

Como anticipó A24.com, prevé acelerar el proceso de ajuste en el Estado, con nuevos despidos de empleados estatales y bajas de contratos que vencen este fin de año, además de acelerar el proceso de privatizaciones de empresas públicas y el cierre de organismos.

Además, se esperan anuncios inminentes de una recomposición salarial a los funcionarios públicos (de ministro para abajo). “Es insostenible”, admitió el jefe de Gabinete. Mientras que los estatales recibieron aumentos mensuales por debajo de la suba de precios, el incremento para funcionarios políticos, desde enero, será por debajo de la inflación anual.

También se espera un anuncio de la reformulación de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que será dividida en dos: una para los efectivos militares y otra para las fuerzas de seguridad que dependen del Ministerio de Seguridad.

Milei y un nuevo esquema de funcionamiento de la mesa chica del Gabinete

Javier Milei presidió la primera reunón de la mesa política nacional conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Martín Menem, PAtricia Bullrich, Manuel Adorni y Santiago Caputo. Foto LLA

Con el nuevo Gabinete y tras los chispazos por las negociaciones con la oposición en el Congreso, Milei puso en marcha un nuevo esquema de funcionamiento de la mesa chica del Gabinete y el sistema de toma de decisiones.

En este nuevo esquema, Adorni se consolidó en el centro del poder y se transformó en el delegado directo del Presidente y de Karina -jefa partidaria de LLA-, encabezando desde las últimas semanas de noviembre la denominada “mesa política”.

Adorni preside así el equipo más cercano a Milei que integran, además, el ministro de Interior, Diego Santilli; el asesor Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich; y el subsecretario de Gestión institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La nueva mesa política se organizó así “por una cuestión de orden interno, para que todo pase por una cabeza y no tener más chispazos ni discusiones”, dijo una fuente a A24.com.

De esta manera, Milei y Karina le bajan línea a Adorni y el jefe de Gabinete es el brazo ejecutor en las negociaciones con la oposición y el Congreso.

Eso se vio en las dos últimas semanas en Casa Rosada, con Adorni encabezando las reuniones, sin Karina ni Milei, para diseñar la estrategia parlamentaria.

Negociaciones para la reforma laboral y ley de glaciares

Según anticipó Adorni, ni Javier Milei ni el jefe de Gabinete piensan tomarse vacaciones en enero, en tanto que al resto de los ministros les darán la primera quincena de enero de descanso, período en el que algunos tienen previsto viajar a la Costa Atlántica y al exterior.

Por su parte, Milei no descarta alguna escapada de verano a Mar del Plata, aunque estará la mayor parte del tiempo digitando los temas desde la residencia de Olivos.

Recién promediando el 20 de enero, tiene previsto retomar la agenda internacional para participar del Foro Económico de Davos. En marzo, planea viajar a Nueva York y a Chile, esto último en relación con la asunción de su nuevo aliado regional, el presidente electo José Kast.

En enero, Adorni y Santilli volverán a ser los protagonistas centrales de las negociaciones con la oposición dialoguista y los gobernadores para intentar conseguir los votos para sancionar en febrero la reforma laboral.