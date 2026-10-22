Milei redobló sus críticas al socialismo, defendió su gestión y lanzó una promesa para la economía

En ese marco, comparó las políticas del socialismo español con las que atribuye al kirchnerismo y cuestionó la relación entre el oficialismo de Sánchez y determinados medios de comunicación. También descartó que sus viajes y declaraciones respondan a un cálculo electoral: aseguró que su objetivo es dar una disputa ideológica que considera central para el futuro de Occidente.

El Presidente, sin embargo, diferenció su enfrentamiento con Sánchez del vínculo con la monarquía española. Sobre el rey Felipe VI, con quien se reunió en distintas ocasiones, fue elogioso: “Me parece un ser humano extraordinario”, sostuvo.

Además, dejó abierta la posibilidad de participar en la Cumbre Iberoamericana prevista para el 4 y 5 de noviembre en Madrid. “Estamos resolviendo temas de agenda para ver de poder asistir”, señaló.

Milei defendió el plan económico y explicó por qué se demora la recuperación

En el plano local, Milei atribuyó parte de las dificultades económicas recientes a una combinación de factores internacionales y tensiones políticas internas. En particular, mencionó el aumento del precio del petróleo, las tasas de interés en Estados Unidos y el impacto que, según su explicación, tuvieron los cuestionamientos legislativos a su programa económico.

El Presidente sostuvo que la suba del riesgo país debe analizarse en ese contexto. “Nosotros recibimos el riesgo país en 3.000 puntos y hoy está en 650”, afirmó, y agregó que la Argentina es un activo financiero especialmente sensible a los movimientos adversos de los mercados internacionales.

También aseguró que el encarecimiento de la energía y la desaceleración de la actividad global afectaron el ritmo de crecimiento argentino. Aun así, defendió el rumbo económico y argumentó que el país habría enfrentado una crisis más profunda si hubiera mantenido los desequilibrios fiscales de años anteriores.

Sobre la posibilidad de que la recuperación llegue más rápido a los hogares, reconoció que le gustaría que el proceso avanzara a mayor velocidad. Sin embargo, insistió en que la salida requiere inversión, ahorro y aumento de la productividad.

“Yo no le voy a mentir a la gente, yo le digo la verdad”, afirmó al responder qué les diría a quienes no tienen trabajo o no logran cubrir sus gastos con el salario.

Para explicar su postura, recurrió a una comparación con una familia que hipoteca su casa para financiar gastos y luego se queda sin ingresos. Según el mandatario, la Argentina debe reconstruir el capital que perdió durante años de desequilibrios y políticas que cuestionó como populistas.

La promesa de Milei para los primeros seis meses de un eventual segundo mandato

La reelección fue otro de los temas centrales. Milei aseguró que confía en volver a ganar las elecciones del año próximo y planteó que el resultado dependerá de si los argentinos quieren continuar con el modelo liberal o regresar a las políticas que identifica con el pasado.

En ese escenario, anticipó un programa de reformas que buscaría acelerar durante el comienzo de un segundo mandato.

“Si nosotros replicamos una elección de ese calibre el año que viene, pasamos a tener control de la Cámara de Diputados y quedamos a tres senadores del control de la Cámara de Senadores”, sostuvo, al referirse al resultado electoral que considera necesario para ampliar su margen de acción en el Congreso.

Y agregó: “Estamos trabajando a full para generar un programa y acelerar las reformas en los primeros seis meses”.

El Presidente fue más allá y aseguró que su objetivo es impulsar un crecimiento económico sostenido durante las próximas décadas. “Estamos pensando hacer cosas para que Argentina crezca 7 u 8% per cápita anual de taquito”, afirmó.

Milei también defendió su balance de gestión. Sostuvo que cumplió con las principales promesas de campaña y enumeró la desaceleración de la inflación, la reducción del gasto público, la baja de impuestos y la eliminación de los piquetes como algunos de los logros de su administración.

Sobre las dificultades que todavía persisten, admitió que hubo errores y aspectos que podrían haberse resuelto mejor, aunque volvió a comparar su gestión con las de gobiernos anteriores para defender sus resultados.

La inflación, la pobreza y el mensaje a quienes no llegan a fin de mes

Consultado sobre las dificultades que todavía atraviesan los hogares, Milei sostuvo que los indicadores sociales muestran una mejora respecto de los niveles que atribuye al inicio de su gestión, aunque reconoció: “Los números siguen siendo horribles, pero la película es la mejor película de la historia”.

También cuestionó a los dirigentes que, a su entender, prometen aumentar el gasto y reducir los impuestos sin explicar cómo financiarían esas medidas. En su visión, el equilibrio fiscal debe sostenerse más allá de la cercanía de las elecciones.

Malvinas y su respuesta al cruce con una periodista

Durante la entrevista, Milei también se refirió al reclamo argentino por las Islas Malvinas. Ratificó que el Gobierno continuará reclamando la soberanía por vías diplomáticas y descartó una salida bélica.

“Mientras que no nos devuelvan las Malvinas, nosotros vamos a seguir reclamando”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el desarrollo energético argentino, en particular el potencial de Vaca Muerta, puede convertirse en una herramienta para fortalecer la posición del país. Según dijo, su gobierno está haciendo más por la causa Malvinas que las administraciones de las últimas cuatro décadas.

Por último, volvió sobre el intercambio que mantuvo con una periodista española durante su visita. El Presidente negó que se hubiera tratado de un altercado y cuestionó la formulación de la pregunta que recibió. “Si vos me hacés una pregunta estúpida, te lo voy a decir”, sostuvo.

Luego insistió en que no piensa moderar su discurso frente a quienes considera adversarios ideológicos. “Yo voy a morir con las botas puestas”, concluyó.