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Milei viaja a España: se reúne con la opositora de Pedro Sánchez y participa de un foro económico

El mandatario partía este martes por la noche rumbo a Madrid, donde participará de un foro económico, mantendrá reuniones con referentes liberales y se encontrará con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El mandatario partirá este martes por la noche rumbo a Madrid

El mandatario partirá este martes por la noche rumbo a Madrid, donde participará de un foro económico, mantendrá reuniones con referentes liberales. (Foto: NA)

El presidente Javier Milei viajaba esta noche a España para cumplir una agenda que combinará actividades económicas, políticas y académicas en Madrid. Será su tercera visita al país europeo en lo que va de 2026 y la séptima desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023.

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El mandatario partió desde Buenos Aires a las 23, luego de participar de actividades oficiales en la provincia de Neuquén. Lo acompañarán el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier.

La visita se realizará en la antesala de las elecciones presidenciales anticipadas en España, previstas para el 29 de noviembre. Milei manifestó públicamente su respaldo a las fuerzas políticas de derecha, mientras que desde el Gobierno argentino señalaron que el viaje forma parte de la agenda internacional del presidente.

La agenda de Milei en Madrid

El primer compromiso del mandatario será su participación en una jornada del Nueva Economía Forum, prevista para las 5.15, hora argentina, en el Real Casino Gran Círculo. Allí expondrá su visión sobre la economía argentina, las reformas impulsadas por su administración y el escenario internacional.

Más tarde, a las 8, se trasladará a la Universidad Rey Juan Carlos para reunirse con el economista Jesús Huerta de Soto, referente de la escuela austríaca. En esa misma institución, tiene previsto participar de la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca.

El mandatario se encontrará con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Foto: archivo)

El mandatario se encontrará con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Foto: archivo)

A las 10, Milei visitará la Fundación Disenso, vinculada a sectores conservadores españoles. Luego, a las 12, se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien ya compartió actividades durante visitas anteriores.

Cerca de las 14, el jefe de Estado brindará una entrevista al periodista Fernando González, del medio El Observador, en el Hotel Hyatt Hesperia. Finalmente, a las 16, emprenderá el regreso a la Argentina, con llegada prevista al aeropuerto internacional de Ezeiza el jueves 22 a las 8.

Tras su regreso, Milei retomará su agenda local con la participación en la cena anual de la Fundación Faro, prevista para el día siguiente.

La agenda del Gobierno durante la ausencia presidencial

El martes 20, a las 13, se reunirá la mesa política del oficialismo para analizar la agenda del Gobierno y las negociaciones parlamentarias.

Dos horas después, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantendrán un encuentro con los diputados nacionales del PRO Fernando de Andreis y Cristian Ritondo.

La reunión se desarrollará en el marco de las conversaciones entre el oficialismo y los bloques aliados para avanzar con la agenda legislativa.

Por su parte, el miércoles, desde el mediodía, la Cámara de Diputados celebrará una sesión para debatir proyectos relacionados con la protección de la propiedad privada, la regulación de medicamentos de alto riesgo, el vandalismo rural y el resguardo del patrimonio estatal. También se tratarán iniciativas vinculadas con discapacidad y medidas sobre endeudamiento familiar.

En pocas palabras

  • Javier Milei viaja a España para una agenda de actividades económicas, políticas y académicas en Madrid.
  • El mandatario participará del Nueva Economía Forum y se reunirá con referentes liberales.
  • La visita se da en la antesala de las elecciones presidenciales anticipadas en España.
Resumen generado por Thinkindot AI
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