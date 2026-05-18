Milei salió a defender a Espert y apuntó contra los periodistas y quienes lo vincularon con el narcotráfico

El presidente comenzó su posteo diciendo: “A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME. Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo”.

“Pero finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”, marcó.

Con las novedades en Estados Unidos, Milei salió en defensa de Espert. Y aprovechó para culpar a los periodistas por la situación del exlegislador nacional. “Ahora pregunto: ¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?“, escribió en X.

“Hicieron MIERDA a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba MÁS DE 20 AÑOS defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina. ¿Y todo por qué? Por MISERABLES. Por operadores. Por basura política y mediática que vive de destruir gente honesta. Muchos periodistas y muchos políticos deberían pedir DISCULPAS PÚBLICAS. Pero todos sabemos que NO LO VAN A HACER, porque viven de operar, mentir, difamar y ensuciar. Y si surgiera el milagro de que algunos lo hicieran, no veríamos ni un DÉCIMO del tiempo empleado en pedirle disculpas con respecto al tiempo empleado en arruinarle la vida. Es por eso que NO ODIAMOS LO SUFICIENTE A LOS PERIODISTAS", sostuvo.

“Con José Luis Espert, SIEMPRE del lado de la verdad y de la libertad. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, manifestó.

Los frentes abiertos de Espert en Argentina

El político enfrenta dos causas abiertas: una en el Juzgado Federal de San Isidro, donde el fiscal Fernando Domínguez investiga una transferencia de 200.000 dólares realizada por Machado a una cuenta de Espert en Estados Unidos, y otra en Capital Federal por el financiamiento de la campaña de 2019.

La Justicia local cuestiona la falta de pruebas materiales que certifiquen la supuesta "consultoría minera en Guatemala" que Espert alega haber realizado para justificar ese dinero. Además, se investigan beneficios no declarados, como el uso de aviones privados y una camioneta blindada, aportados por el empresario ahora condenado en EE.UU.

El expediente tramita en el Juzgado Federal de San Isidro, donde el fiscal Fernando Domínguez investiga las presuntas maniobras de lavado de dinero y movimientos patrimoniales que no tendrían justificación clara. Con la admisión del crimen de lavado de dinero, la transferencia de 200.000 dólares a Espert podría ser considerada parte del circuito delictivo.

ESPERT HABÍA FIRMADO CONTRATO POR USD 1.000.000 CON FRED MACHADO ESPERT HABÍA FIRMADO CONTRATO POR USD 1.000.000 CON FRED MACHADO

La relación entre ambos también quedó expuesta públicamente a través de fotos y videos difundidos durante la campaña de 2019. Uno de los registros más conocidos exhibe al excandidato en la casa del empresario en Viedma, donde cumplió prisión domiciliaria.

Por su parte, Machado sigue pendiente de que se lo excluya definitivamente del cargo por su relación con el narcotráfico. La admisión de culpabilidad en dos delitos (lavado de activos y fraude fiscal) significó un cambio radical en la estrategia de los abogados de Machado que, al llegar extraditado a Texas en noviembre, se había declarado “no culpable” ante el juez William “Bill” Davis.

El acuerdo conocido la semana pasada no fija una pena concreta para Machado, pero la expectativa del entorno del empresario sería lograr un fuerte recorte de la condena y hasta poder lograr la libertad en unos meses, ya que se le computarían los años de prisión domiciliaria que el ex financista del frente Avanza Libertad de Espert cumplió en su casa de Río Negro.

Los abogados estarían tratando de evitar el camino que siguió en la justicia norteamericana la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, quien se declaró culpable por narcotráfico y fue condenada a 16 años de prisión en 2023.