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El cruce de Javier Milei con un periodista inglés que le preguntó que haría con los kelpers

En una de sus últimas actividades en Nueva York asistió a una reunión como invitado en el Club de Manhattan. Allí tuvo un cruce muy interesante con el periodista británico, que le preguntó sobre una eventual recuperación de la soberanía sobre las islas.

Milei defendió los derechos de la Argentina en las Malvinas ante un periodista británico. (Foto: captura de TV)

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"Nosotros los vamos a tratar con respeto y les vamos a respetar la dignidad", le dijo a John Micklethait, redactor jefe de Bloomberg y de nacionalidad británica. Coordinó una entrevista al presidente en el Economic Club de Manhattan, Nueva York.

En su respuesta, dejó varios puntos en claro de la postura argentina: "Pero de vuelta. No son un pueblo originario, porque el pueblo originario fue desplazado por Gran Bretaña e impuso otra población".

Y mientras reafirmó la soberanía nacional sobre esos territorios volvió a referirse a los habitantes en un eventual regreso de la jurisdicción a nuestro país: "Nosotros somos los dueños de las islas, por derecho, por geografía, por historia. Reclamamos esa soberanía, pero además somos respetuosos y vamos a tratarlos de una manera digna. Que no fue el trato que recibieron los pobladores originarios que eran argentinos".

En otro momento de la entrevista, el periodista le remarcó que él es británico y que entiende la vehemencia con que Milei defiende la soberanía de las "Falkland". Milei lo interrumpió para corregirlo: "Malvinas, son las Malvinas" y luego el señaló: "No, claro, no voy a discutir porque son nuestras".

De "Falkland" a Malvinas, un cambio en el periodista británico

Como Javier Milei lo interrumpió en cuanto escuchó la palabra "Falkland" (no necesitó escucharlo del traductor) para remarcarle dos veces "Malvinas", el periodista tomó la corrección y le preguntó:

-"Si tuviera éxito y Gran Bretaña le diera las Malvinas, ¿qué haría con los habitantes?" Micklethait le mencionó la posibilidad de ofrecer dinero o llevar población desde el continente. Fue entonces que Milei habló del contraste con lo hecho en 1833 por el Reino Unido: No echarlos a patadas ( como Milei dijo que hicieron los británicos) y que serían tratados con dignidad.

Milei insisti&oacute; y el periodista brit&aacute;nico pregunt&oacute; por Malvinas y no ya por "Falkland", para referirse a las islas argentinas. (foto: Captura de TV)

Milei insistió y el periodista británico preguntó por Malvinas y no ya por "Falkland", para referirse a las islas argentinas. (foto: Captura de TV)

Pero en esa parte de la entrevista, el mandatario ratificó lo que ha sido una política de Estado para el país. Los Kelpers no son "originarios" , sí los argentinos que estaban hasta 1833, y por lo tanto, no tienen ningún derecho sobre las tierras ni tampoco, nada que opinar. La resolución de las Naciones Unidas de 1965, que quedó congelada por la guerra de 1982, estableció con precisión que eran los dos gobiernos ( Argentina y el Reino Unido) los que deben dialogar por el tema de la soberanía.

La nota siguió luego sobre aspectos de la economía y Milei djo que ve un 2027 "tranquilo" pese a ser una año electoral. Pero sus definiciones sobre Malvinas fueron lo más destacado de la entrevista.

En pocas palabras

  • Milei y la soberanía: Javier Milei respondió a un periodista inglés sobre los kelpers si Argentina recuperara las Islas Malvinas.
  • Trato a los habitantes: El presidente afirmó que los tratarán con respeto y dignidad, a diferencia de la ocupación británica.
  • Reclamo de soberanía: Milei reafirmó que las islas son argentinas por derecho, geografía e historia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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