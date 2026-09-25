El cruce de Javier Milei con un periodista inglés que le preguntó que haría con los kelpers

En otro momento de la entrevista, el periodista le remarcó que él es británico y que entiende la vehemencia con que Milei defiende la soberanía de las "Falkland". Milei lo interrumpió para corregirlo: "Malvinas, son las Malvinas" y luego el señaló: "No, claro, no voy a discutir porque son nuestras".

De "Falkland" a Malvinas, un cambio en el periodista británico

Como Javier Milei lo interrumpió en cuanto escuchó la palabra "Falkland" (no necesitó escucharlo del traductor) para remarcarle dos veces "Malvinas", el periodista tomó la corrección y le preguntó:

-"Si tuviera éxito y Gran Bretaña le diera las Malvinas, ¿qué haría con los habitantes?" Micklethait le mencionó la posibilidad de ofrecer dinero o llevar población desde el continente. Fue entonces que Milei habló del contraste con lo hecho en 1833 por el Reino Unido: No echarlos a patadas ( como Milei dijo que hicieron los británicos) y que serían tratados con dignidad.

Milei insistió y el periodista británico preguntó por Malvinas y no ya por "Falkland", para referirse a las islas argentinas. (foto: Captura de TV)

Pero en esa parte de la entrevista, el mandatario ratificó lo que ha sido una política de Estado para el país. Los Kelpers no son "originarios" , sí los argentinos que estaban hasta 1833, y por lo tanto, no tienen ningún derecho sobre las tierras ni tampoco, nada que opinar. La resolución de las Naciones Unidas de 1965, que quedó congelada por la guerra de 1982, estableció con precisión que eran los dos gobiernos ( Argentina y el Reino Unido) los que deben dialogar por el tema de la soberanía.

La nota siguió luego sobre aspectos de la economía y Milei djo que ve un 2027 "tranquilo" pese a ser una año electoral. Pero sus definiciones sobre Malvinas fueron lo más destacado de la entrevista.