El nuevo descargo de Milei contra el periodismo: "Nunca en la..."

En esa línea, consideró que "nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy" y señaló que los periodistas cometen el "error" de "creer que libertad de expresión significa decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia". "Eso no es libertad de expresión. La libertad exige responsabilidad. Reclamar un supuesto derecho a poder decir lo que se les antoje sin consecuencias es reclamar el privilegio de poder seguir viviendo en la torre de marfil en la que vivieron durante muchos años", contrastó.

Según el Presidente, la "Argentina de los privilegios se ha terminado" e hizo un llamado a que se hagan "responsables" de su "actos". "Hoy les toca enfrentarse a un ciudadano que llegó a Presidente y no le debe nada a nadie más que cumplir el mandato de cambio que nos dio el país, y que no tiene miedo de decir un par de verdades incómodas aunque a muchos privilegiados les duela", enfatizó el mandatario.

Milei analizó que "en un mercado verdaderamente libre, sería la propia sociedad la que se encargaría de limpiar el sistema mandando a la quiebra a aquellos medios que publican falsedades, operaciones e injurias de manera constante, porque la gente no es idiota, a diferencia de lo que algunos medios creen".

En contraposición, evaluó que "el sistema de medios en Argentina no es libre" y expuso, según su criterio, que "en tanto y en cuanto la mayoría de los medios de comunicación sigan viviendo de la pauta oficial de algún gobierno subnacional, los mecanismos de corrección del mercado no funcionan ya que se sostienen artificialmente al servicio del interés de algún político".

"Es exactamente lo mismo que sucede con las empresas que subsisten gracias a la prebenda estatal y reclaman poder seguir cazando en el zoológico. En esencia, lo que la mayoría de los periodistas reclaman no es libertad de expresión", subrayó mientras aseguró que su Gobierno eliminó la pauta oficial. Sobre ese supuesto reclamo de los periodistas, criticó que se trata de "vivir sin hacerse cargo de las consecuencias de las cosas que dicen y que encima la factura la pague el pagador de impuestos". "Privilegios y pauta", describió ese escenario y destacó que "ese es el verdadero reclamo de algunos periodistas".

"Quiero que sepan que mientras nosotros tengamos el honor de seguir conduciendo los destinos de nuestro país, no van a obtener ni privilegios ni pauta (al menos no de nuestra parte). Vamos a contestar cada una de sus mentiras, de sus operaciones y de sus injurias", lanzó.

Al volver a dirigirse hacia los periodistas, advirtió que "tendrán que hacerse responsables de las cosas que dicen como cualquier ciudadano de a pie".

"Se acabó la Argentina con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Todos somos iguales ante la ley, todos debemos hacernos cargo de nuestras acciones y de la misma manera que los empresarios tienen que aprender a competir en una economía cada día mas abierta, los periodistas tienen que aprender a hacerse cargo de sus palabras", completó.