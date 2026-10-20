Reforma laboral: el Gobierno postergó el fondo para indemnizaciones y duplicó un plazo clave

Por qué el Gobierno volvió a postergar el fondo para indemnizaciones

La decisión responde a dificultades técnicas y operativas relacionadas con la implementación del sistema, que involucra a empleadores privados, organismos estatales y entidades del mercado financiero.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno explicó que todavía deben completarse procedimientos, herramientas informáticas y mecanismos de administración necesarios para garantizar el funcionamiento de los fondos.

Los FAL fueron creados mediante la Ley de Modernización Laboral 27.802 y reglamentados originalmente por el Decreto 408/2026. Su implementación requiere la participación de organismos como la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo.

Según el documento oficial, distintas entidades vinculadas con el mercado de capitales solicitaron una extensión de los plazos para completar las adaptaciones necesarias.

Entre ellas se encuentran la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa en Actividades Productivas (CAFIDAP) y la Cámara de Agentes de Bolsa (CADAB).

El Ejecutivo consideró que otorgar un plazo adicional permitirá realizar pruebas, corregir eventuales inconsistencias y evitar inconvenientes durante la puesta en funcionamiento del sistema.

Qué cambia con el nuevo plazo de doce meses para los fondos laborales

Uno de los principales cambios introducidos por el decreto está relacionado con el denominado período de carencia, durante el cual los fondos deben acumular aportes antes de comenzar a atender las obligaciones previstas por la normativa.

Hasta ahora, la reglamentación establecía un mínimo de seis períodos mensuales. Con la nueva disposición, ese plazo se amplía a doce períodos mensuales completos y consecutivos.

El período comenzará a contabilizarse desde el mes calendario en el que ARCA registre la primera contribución efectiva del empleador al Fondo de Asistencia Laboral. La modificación busca garantizar que los fondos cuenten con un patrimonio inicial suficiente para afrontar sus compromisos.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno sostuvo que el plazo anterior resultaba insuficiente para reunir los recursos necesarios y que su ampliación permitirá preservar la solvencia, liquidez y estabilidad financiera del sistema.

De esta manera, aunque el régimen comenzará a regir el 1° de diciembre, los fondos deberán cumplir primero con el período de acumulación de recursos antes de poder utilizarlos para las obligaciones contempladas en la ley.

Cómo funcionarán los Fondos de Asistencia Laboral

El sistema establece la creación de instrumentos destinados a cubrir determinadas obligaciones económicas vinculadas con la extinción de los contratos de trabajo. De acuerdo con la reglamentación, los recursos deberán administrarse mediante Fondos Comunes de Inversión Abiertos o Fideicomisos Financieros, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores.

El régimen está dirigido a empleadores del sector privado, con las exclusiones específicas previstas en la legislación.

En cambio, las relaciones laborales del sector público quedan fuera de su alcance, tanto en el ámbito nacional como en las administraciones provinciales y municipales, según las disposiciones citadas en el decreto.

La nueva normativa no modifica los objetivos centrales establecidos en la Ley de Modernización Laboral, sino que introduce cambios en los tiempos previstos para su implementación.

Cuándo comenzará a regir el nuevo sistema laboral

El cronograma de implementación atravesó distintas modificaciones desde la sanción de la ley. Originalmente, el régimen debía entrar en vigencia el 1° de junio de 2026, pero el Decreto 408/2026 había postergado su aplicación hasta el 1° de noviembre.

Ahora, con el Decreto 1228/2026, la fecha quedó fijada para el 1° de diciembre de 2026.

El Ejecutivo justificó la nueva prórroga en la necesidad de completar la infraestructura operativa y asegurar que los distintos actores involucrados puedan implementar el sistema de manera coordinada.

La disposición entró en vigencia este martes, con su publicación en el Boletín Oficial.