Reforma laboral: la hoja de ruta del Gobierno y la convocatoria a negociaciones para renovar convenios vencidos

El plazo de las empresas y gremios para renegociar convenios laborales vencidos

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Desde el entorno del secretario de trabajo aclararon a A24.com que "es un proceso paulatino. Tenemos 30 días para iniciarlo, de convocar a gremios y cámaras o empresas para que renegocien los convenios caídos".

Aclararon que desde la Secretaría de Trabajo ya lo informaron a las distintas partes durante las reuniones paritarias.

Todo debe ser renegociado por sector, aunque los gremios nucleados en las dos CTA que marchan este martes a la Plaza de Mayo anunciaron su rechazo a los cambios y no descartan nuevas presentaciones judiciales para intentar frenarlos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CtaCiudad/status/2000971805876470141?s=20&partner=&hide_thread=false Decimos #NoALaReformaLaboral impulsada por el gobierno de Milei y Sturzenegger.

No es "modernización"; es un retroceso directo que golpea los derechos y la estabilidad de la clase trabajadora argentina. pic.twitter.com/K7ZXIuBXDY — CTA Ciudad (@CtaCiudad) December 16, 2025

Por su parte, la CGT no descarta la convocatoria a un nuevo paro nacional por considerar que el nuevo marco normativo laboral significa “una pérdida de derechos”.

Desde el Gobierno señalaron que "algunos gremios ya lo han iniciado", aunque evitaron oficializar públicamente un listado de los sectores que ya arrancaron con las renegociaciones de convenios colectivos. "Se discuten las cláusulas, obligaciones y en algunos casos las normativas también" que rigen entre empleadores y empleados, afirmaron.

CGT captura de pantalla Día del Trabajador 2026

El plazo para que las nuevas condiciones para cada actividad se pongan en marcha es el 1 de enero de 2027. En ese marco se inscriben el cambio de horas extra por banco de horas; la extensión de la jornada de trabajo hasta las 12 horas; y el llamado “salario dinámico”, es decir mejoras en los sueldos por productividad, además de agregar el pago en tickets, bonos o especies.

La llamada reforma laboral fue una ley impulsada por Milei y el equipo económico de Luis Caputo como una de las prioridades para avanzar con el modelo de desregulación y liberalización de la economía.

Figuraba en el Pacto de Mayo firmado en 2024 con 18 gobernadores y el acuerdo firmado con el FMI como un requisito indispensable para traer inversiones y reformar el sistema económico de plano, con la idea de terminar con "la industria del juicio" y el poder de los gremios.

Mirgor y SMATA, el primer convenio readecuado a la reforma laboral

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La primera negociación con las nuevas condiciones laborales, la cerró esta semana la empresa Mirgor con el gremio de SMATA.

En lo que significa el primer antecedente en el sector privado tras la reglamentación de la reforma laboral, la empresa Mirgor -fabricante de electrónica y autopartes- firmó un convenio con el sindicato SMATA para implementar el sistema de "banco de horas".

La herramienta, que quedó formalmente habilitada con las modificaciones legislativas recientes impulsadas por el Gobierno, busca otorgar mayor flexibilidad operativa a las empresas para compensar las jornadas laborales según los ritmos de producción y la demanda del mercado. Y, fundamentalmente, tiene como finalidad evitar nuevos despidos a la espera de que la actividad económica se recupere.

La medida se aplicará inicialmente a partir de julio, tal como consta en el acuerdo entre las partes, en las plantas bonaerenses de Garín (partido de Escobar) y Baradero (Ontec), donde la compañía produce componentes para la industria automotriz.

El entendimiento establece un cupo de 200 horas por un plazo de 12 meses, con opción de prórroga obligada por el contexto económico.

Cuando la actividad baje y el empleado trabaje menos de su jornada habitual, percibirá el salario completo, pero esas horas no trabajadas se sumarán a favor de la empresa en el "banco".

Al repuntar la demanda, el operario deberá restituir el tiempo adeudado de lunes a viernes. Por cada hora devuelta, se computará el equivalente a hora y media (es decir, una hora restará 1,5 del saldo pendiente).

El estatuto del periodista se debate en comisión del Senado

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Otro de los convenios que fue derogado por la ley de reforma laboral fue el Estatuto del Periodista Profesional y, en ese marco, el Senado convocó este martes 9 a las 15 a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión a debatir la elaboración de un nuevo estatuto que regule las condiciones de trabajo de los periodistas.

La discusión contará con la presencia de expositores invitados de organizaciones sindicales de prensa como SIPREBA y FATPREN.

El proyecto de ley para crear el nuevo Estatuto del Periodista Profesional será presentado por la titular de la comisión, Carolina Moisés, del bloque Convicción Federal.

"Además de preservar la libertad de expresión, la iniciativa regula los nuevos derechos asociados al uso de plataformas, el teletrabajo, el rol de la IA, los derechos de cuidado y de secreto profesional, y protege la tarea en las coberturas periodísticas", adelantó un comunicado del equipo de prensa de la senadora jujeña.