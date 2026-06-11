En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Reforma laboral
Gobierno
Casa Rosada

Reforma laboral: el Gobierno amplió a 446 la cantidad de convenios colectivos que se deberán renegociar

El Ministerio de Capital Humano oficializó la convocatoria a cámaras empresarias y gremios para la readecuación, ampliando así la lista de los que habían caducado con la sanción de la ley.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Banner Seguinos en google DESK
El secretario de Trabajo

El secretario de Trabajo, Julio Cordero (Foto: archivo).

El Gobierno amplió a 446 la cantidad de convenios colectivos a renegociar a partir de la reglamentación de la reforma laboral. En un comunicado publicado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el Gobierno anunció este jueves que "a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dio inicio al procedimiento de convocatoria previsto en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, con el objetivo de que las organizaciones sindicales y los sectores empleadores involucrados comiencen las negociaciones colectivas correspondientes".

Leé también Reforma laboral: la hoja de ruta del Gobierno y la convocatoria a negociaciones para renovar convenios vencidos
A 10 días de reglamentar la REforma Laboral, el Gobierno convoca a empresarios y gremios a renegociar paritarias y convenios colectivos de trabajo. Las dos CTA y la CGT rechazan la pérdida de derechos y marchan a Plaza de Mayo. Foto: Archivo.

Como había anticipado esta semana A24.com, el Gobierno confirma así la convocatoria para las renegociaciones de los convenios colectivos laborales que quedaron caducos a partir de la reglamentación de la norma por parte del presidente Javier Milei, que estableció un plazo de 30 días para hacerlo. En ese plazo, se deberán homologar los nuevos convenios y condiciones laborales.

Por decreto se modificaron algunos puntos importantes contemplados en la flamante norma. Se trata, entre otras cosas, de la creación de un fondo con aportes empresarios para cubrir futuras indemnizaciones por despidos; cambios en el diseño de los recibos de sueldo; en el sistema de registración laboral; en los trámites jubilatorios; las licencias por enfermedad; bancos de horas extras y los servicios eventuales.

reforma laboral cambios

Pero también incluyen limitaciones a los aportes obligatorios de los trabajadores que hasta ahora financiaban a las obras sociales sindicales, y limitaciones a las acciones gremiales y al sistema de elección y de representación sindical dentro de las empresas.

Capital Humano explicó en el comunicado oficial que la medida va más allá del centenar de convenios colectivos que caducaron con la sanción de la nueva ley.

Ahora, amplía la convocatoria a un total de "446 convenios, que como consecuencia de la finalización del régimen de ultraactividad deberán ser objeto de nuevas negociaciones entre las organizaciones sindicales y los sectores empleadores".

El objetivo del Gobierno, según aseguró Pettovello en el documento, es "fortalecer la negociación colectiva y promover acuerdos entre trabajadores y empleadores que contribuyan al desarrollo de relaciones laborales modernas, previsibles y adaptadas a la realidad productiva de cada sector".

También salió a defender la medida el impulsor de la ley de modernización laboral, el ministro de Desregulación y Transformaciónd el Estado, Federico Sturzenegger.

Al referirse al anuncio realizado este jueves por Pettovello, señaló que" Argentina se moderniza" y que es "fundamental recordar que quienes representan al menos al 10% de los empleados del convenio en cuestión pueden sentarse a la mesa de negociación".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2065069856911683835?s=20&partner=&hide_thread=false

El encargado de citar a gremios y empresarios a las renegociaciones colectivas será el secretario de Trabajo, Julio Cordero, según confirmaron fuentes oficiales a A24.com.

El concepto de "ultraactividad" que regía hasta la sanción de la norma establecía que todos los convenios colectivos seguían vigentes aun después de haber vencido, hasta que sean reemplazados por nuevos.

la-cgt-presento-una-cautelar-en-contra-de-la-reforma-laboral-foto-captura-de-tv-PTPJDMOZOVHSXAXQVYW2WIMYFE

En el decreto 407, que reglamentó la Ley 27.802, se abre la puerta para que en esta etapa de discusiones entre empresas y sindicatos se renegocien todas las cláusulas posibles para modificar lo que haga falta en la actualidad y el futuro.

Los gremios se opusieron al fin de la ultraactividad porque la consideraban una garantía clave de estabilidad laboral y de los derechos adquiridos. Ahora, deberán negociar para intentar ratificarlos con nuevos acuerdos.

En principio, desde la CGT y las dos CTA anunciaron que continuarán con medidas judiciales para intentar frenar la reforma y no descartan la posibilidad de convocar a un nuevo paro general.

En ese marco, la CGT denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo que considera "un desmantelamiento sistemático de los derechos laborales por parte del Gobierno nacional".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgtoficialra/status/2065088085663068449?s=20&partner=&hide_thread=false

El organismo internacional instó al gobierno argentino a adoptar “medidas inmediatas, efectivas y en un plazo determinado” para “garantizar el buen funcionamiento de mecanismos de diálogo social tripartito adecuados y efectivos“ y ”velar porque las reformas laborales se desarrollen mediante consultas sustantivas con las organizaciones más representativas de los trabajadores y los empleadores”.

“Estas decisiones constituyen una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afectan principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, señaló la CGT en un comunicado de prensa.

La CGT consideró además que “resulta inadmisible que el Gobierno pretenda implementar una normativa en la cual buena parte de sus disposiciones se encuentran cuestionadas judicialmente y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad”.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Reforma laboral Gobierno Javier Milei
Notas relacionadas
Reforma laboral: el Gobierno destacó la baja de impuestos a empresarios y los límites al sindicalismo
Reforma Laboral: cuáles son los cambios clave que reglamentó el Gobierno nacional
Tras reunir a la mesa política, Manuel Adorni anunció que llevará en julio su informe de gestión al Senado

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar