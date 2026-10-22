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Renunció Daniel González, el funcionario que coordinaba las áreas de Energía y Minería

El secretario anunció su salida del Gobierno después de más de dos años de gestión. Luis Caputo destacó su trabajo y le dedicó un mensaje de despedida.

Daniel González ocupó durante algo más de dos años el cargo de secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación. (Foto: Secretaría de Energía)

Daniel González ocupó durante algo más de dos años el cargo de secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación. (Foto: Secretaría de Energía)

Daniel González renunció este jueves a su cargo como secretario de Coordinación de Energía y Minería, una de las áreas estratégicas del Ministerio de Economía. El funcionario, que había sido convocado por Luis Caputo en agosto de 2024, anunció su decisión durante una entrevista en el programa de streaming Las Tres Anclas y aseguró que su salida había sido conversada con el ministro desde hacía varios meses.

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La renuncia se produjo después de más de dos años de gestión, durante los cuales González tuvo a su cargo la articulación de las políticas vinculadas con dos sectores prioritarios para el Gobierno de Javier Milei: la energía y la minería.

Tras conocerse la noticia, Caputo le dedicó un mensaje de agradecimiento en su cuenta oficial de X, donde destacó su desempeño dentro del equipo económico. "Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo extraordinario como Secretario Coordinador de Energía y Minería. ¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado!", expresó el titular del Palacio de Hacienda.

Durante su participación en el programa Las Tres Anclas, González explicó que su decisión respondió al cierre de una etapa personal y profesional, y aclaró que nunca había tenido la intención de desarrollar una carrera política. "El agradecido soy yo, al Presidente de la Nación por dejarme ser parte de esta transformación profunda que está liderando en la Argentina. Y a Toto también. De ellos solo he recibido confianza, respeto, afecto y cariño. Lo he disfrutado mucho", manifestó.

En ese sentido, remarcó que su paso por la función pública siempre había sido pensado como una experiencia temporal. "Es un ciclo que se acaba. Yo no soy una persona con una vocación política ni con mucha exposición. No tengo redes, soy un bicho un poco raro para esto. Creo que pude aportar mi granito de arena en áreas que tenían un potencial, tienen un potencial enorme, pero siempre era por un tiempo limitado", sostuvo.

El ahora ex funcionario también reconoció que abandonar el Gobierno no fue una decisión sencilla. "Así como es muy difícil para el que viene del sector privado dar el paso e ir al sector público, aunque parezca contradictorio, también es muy difícil irte", explicó.

Y agregó que formar parte de la administración nacional implicaba involucrarse en un proyecto que generaba entusiasmo y compromiso. "Primero, porque sos parte de un proyecto, de una épica. Si uno está es porque lo disfruta y porque está bueno y genera adrenalina. Lo venimos hablando con Toto hace unos meses", afirmó.

La conversación con Luis Caputo y los proyectos que demoraron su salida

González reveló que había planteado su intención de renunciar varios meses atrás, pero que Caputo le pidió que continuara en funciones debido a una serie de iniciativas pendientes. "Nos pareció con el ministro que este era un buen momento. Yo se lo planteé hace unos meses y a él no le pareció un buen momento. Por algo él es ministro y yo no", señaló.

Entre los proyectos que motivaron la postergación de su salida, mencionó distintas iniciativas legislativas y medidas económicas que el Gobierno consideraba prioritarias. "Teníamos varias iniciativas legislativas dando vueltas y teníamos que sacar la Ley de Zona Fría, la Ley de Combustibles (que ya tiene media sanción), Super RIGI (que ya tiene media sanción)", enumeró.

También explicó que el equipo económico debía avanzar con la presentación del Presupuesto y con la organización de actividades internacionales destinadas a atraer inversiones. "Teníamos que presentar el Presupuesto. Se nos venía el Argentina Week en París, con mucha participación de empresas de energía y minería", recordó.

Otro de los desafíos fue acelerar la evaluación de los proyectos presentados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). "Estábamos un poco atrasados con los RIGI. Teníamos que acelerar porque nos estaban entrando mucha cantidad de proyectos y queríamos evitar el efecto bola de nieve", explicó.

En pocas palabras

  • Daniel González renunció: El secretario de Coordinación de Energía y Minería dejó su cargo tras más de dos años de gestión.
  • Agradecimiento de Caputo: El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el
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