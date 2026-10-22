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TRAS SU OPERACIÓN

Nueva señal sobre la visita de León XIV a la Argentina: el Gobierno define el operativo de seguridad

El Gobierno sigue trabajando sobre la agenda original para la visita del Papa tras confirmar los feriados. Además, convocó este viernes en el Ministerio de Seguridad a la cápsula integrada por funcionarios de nación, CABA, Córdoba y Buenos Aires para terminar de definir el operativo de seguridad.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
El Gobierno trabaja contra reloj en el opertivo de seguridad paraa la visita del papa León XIV. Foto: Archivo.

El Gobierno trabaja contra reloj en el opertivo de seguridad paraa la visita del papa León XIV. Foto: Archivo.

En otra señal más de que la visita de León XIV a la Argentina sigue en pie, la cápsula de seguridad, integrada por funcionarios del Gobierno nacional, la Iglesia y las tres provincias que visitará el Papa, se reunirá este viernes para diagramar los últimos detalles de los operativos de seguridad para custodiar todas las actividades que realizará el jefe de la Iglesia Católica.

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Así lo confirmaron a A24.com fuentes cercanas a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que convocó a una nueva reunión este viernes a las 14, en la sede de esa cartera, a los miembros de los ministerios de la CABA, Buenos Aires y Córdoba. Según estaba pautado en la agenda original, el Papa visitará esas jurisdicciones durante su estadía de tres días entre el 8 y el 11 de noviembre próximos.

Sobre la Avenida del Libertador se comenzarán a armar este sábado las estructuras de un escenario que tendrá más de 18 metros de altura y estará rodeado de carpas y estructuras para albergar a más de 1000 personas que integrarán la comitiva que acompañará al Papa. Allí, brindará su primera misa multitudinaria, el lunes 9 de noviembre a las 10.

Según pudo saber A24.com, a la misa del 9 de noviembre fueron invitados el presidente Javier Milei, el Gabinete nacional, los gobernadores de las tres provincias en las que tendrá actividades el Papa, como autoridades del Episcopado y una numerosa delegación del Vaticano.

Todas las autoridades (incluido Milei) serán ubicadas en carpas y sillas que se instalarán alrededor del escenario, y sólo el Papa con un asistente subirá al escenario convertido en altar. A unos 100 metros del mismo, se instalarán mangrullos y carpas para el trabajo de los más de 2.000 periodistas acreditados para cubrir el evento.

El ministerio de Monteoliva es el encargado de coordinar los operativos de seguridad que rodearán al Papa durante su visita que comenzará el domingo 8 de noviembre a la tarde, en la Casa Rosada, donde será recibido por el presidente Milei en su despacho y compartir un saludo en el Salón Blanco.

Aunque faltan definir los detalles, se sabe que posteriormente el Papa será trasladado los más de 100 metros que separan la Casa Rosada del Palacio Libertad. Allí lo esperará Milei con un agasajo y un discurso, con la presencia de gobernadores, legisladores, y las máximas autoridades institucionales del país.

León XIV terminará la primera jornada del 8 de noviembre con un encuentro con obispos en la sede del Episcopado, donde habrá un íntimo homenaje al Papa Francisco.

El Gobierno confirmó los feriados por la visita del Papa

En ese marco, desde la Casa Rosada confirmaron que siguen vigentes los feriados decretados el pasado 25 de septiembre en el Boletín Oficial.

De acuerdo con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1103/2026, dispuso como feriado nacional en todo el país el lunes 9 de noviembre y declaró jornadas no laborables en Córdoba y la provincia de Buenos Aires.

  • Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país. El lunes 9 será la jornada central de la visita en Buenos Aires, con una misa multitudinaria prevista en el Monumento de los Españoles
  • Martes 10 de noviembre: feriado en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El martes, el Papa viajará a Córdoba para participar de distintas actividades religiosas.
  • Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires. En la agenda original estaba prevista la visita a la cárcel de Villa devoto y su posterior traslado a la Basílica de Luján, donde León XIV brindará la misa de despedida.

La agenda original del Papa en Argentina

Según la agenda de actividades publicada por el Vaticano antes de la operación de un cáncer de pulmón, del que se sigue recuperando favorablemente, León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 y permanecerá en el país hasta el miércoles 11 de noviembre, por la tarde, cuando se suba a un avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladará a Perú, su último paso de la gira sudamericana.

  • Domingo 8 de noviembre: el Pontífice llegará a Buenos Aires procedente de Uruguay. Visitará el monumento al general José de San Martín y participará de una recepción oficial en la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. También están previstas reuniones con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.
  • Lunes 9 de noviembre: visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa a las 11.30 en el Monumento de los Españoles. Más tarde, tendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y participará de otras actividades religiosas en la ciudad.
  • Martes 10 de noviembre: viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10 en la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con integrantes del clero en la Catedral. Por la noche, ya de regreso en Buenos Aires, participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.
  • Miércoles 11 de noviembre: visitará una cárcel federal a las 8 y celebrará una misa en la Basílica de Luján a las 10. La partida hacia Lima, Perú, está prevista para las 14 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Agenda Papal: La visita de León XIV se mantiene en pie, con reuniones clave de seguridad y preparativos en marcha.
  • Operativo de Seguridad: Este viernes se convoca a funcionarios nacionales y provinciales para definir los detalles del operativo.
  • Feriados confirmados: El Gobierno ratificó los feriados nacionales y provinciales para los días de la visita del Sumo Pontífice.
Resumen generado por Thinkindot AI
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