Nueva señal sobre la visita de León XIV a la Argentina: el Gobierno define el operativo de seguridad

Sobre la Avenida del Libertador se comenzarán a armar este sábado las estructuras de un escenario que tendrá más de 18 metros de altura y estará rodeado de carpas y estructuras para albergar a más de 1000 personas que integrarán la comitiva que acompañará al Papa. Allí, brindará su primera misa multitudinaria, el lunes 9 de noviembre a las 10.

Según pudo saber A24.com, a la misa del 9 de noviembre fueron invitados el presidente Javier Milei, el Gabinete nacional, los gobernadores de las tres provincias en las que tendrá actividades el Papa, como autoridades del Episcopado y una numerosa delegación del Vaticano.

Todas las autoridades (incluido Milei) serán ubicadas en carpas y sillas que se instalarán alrededor del escenario, y sólo el Papa con un asistente subirá al escenario convertido en altar. A unos 100 metros del mismo, se instalarán mangrullos y carpas para el trabajo de los más de 2.000 periodistas acreditados para cubrir el evento.

El ministerio de Monteoliva es el encargado de coordinar los operativos de seguridad que rodearán al Papa durante su visita que comenzará el domingo 8 de noviembre a la tarde, en la Casa Rosada, donde será recibido por el presidente Milei en su despacho y compartir un saludo en el Salón Blanco.

Aunque faltan definir los detalles, se sabe que posteriormente el Papa será trasladado los más de 100 metros que separan la Casa Rosada del Palacio Libertad. Allí lo esperará Milei con un agasajo y un discurso, con la presencia de gobernadores, legisladores, y las máximas autoridades institucionales del país.

León XIV terminará la primera jornada del 8 de noviembre con un encuentro con obispos en la sede del Episcopado, donde habrá un íntimo homenaje al Papa Francisco.

El Gobierno confirmó los feriados por la visita del Papa

En ese marco, desde la Casa Rosada confirmaron que siguen vigentes los feriados decretados el pasado 25 de septiembre en el Boletín Oficial.

De acuerdo con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1103/2026, dispuso como feriado nacional en todo el país el lunes 9 de noviembre y declaró jornadas no laborables en Córdoba y la provincia de Buenos Aires.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país. El lunes 9 será la jornada central de la visita en Buenos Aires, con una misa multitudinaria prevista en el Monumento de los Españoles

Martes 10 de noviembre: feriado en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El martes, el Papa viajará a Córdoba para participar de distintas actividades religiosas.

feriado en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El martes, el Papa viajará a Córdoba para participar de distintas actividades religiosas. Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires. En la agenda original estaba prevista la visita a la cárcel de Villa devoto y su posterior traslado a la Basílica de Luján, donde León XIV brindará la misa de despedida.

La agenda original del Papa en Argentina

Según la agenda de actividades publicada por el Vaticano antes de la operación de un cáncer de pulmón, del que se sigue recuperando favorablemente, León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 y permanecerá en el país hasta el miércoles 11 de noviembre, por la tarde, cuando se suba a un avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladará a Perú, su último paso de la gira sudamericana.