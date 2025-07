Críticas a la oposición "dialoguista"

"No está mal querer ganar plata, pero no me parece bien que el suministro de un recurso natural como el agua, esté a cargo de un ente cuyo única razón de ser, es ganar dinero", señaló Alfonsín. En su opinión, la medida impactará particularmente en los bonaerenses y merece una respuesta política más amplia. "¿Les parecerá bien a las fuerzas políticas que aún no se han expresado? Deberían hacerlo", añadió.