La sorpresiva crítica de Ofelia Fernández al peronismo: "Me duermo cuando los escucho"

Dentro del Frente Patria Grande, el sector que conduce Grabois analiza si integrarse a una lista única del peronismo —donde el dirigente podría ocupar uno de los primeros cinco lugares— o si, en cambio, conviene competir con una boleta propia. La postura de Fernández refuerza esta última opción y marca un punto de tensión dentro del espacio.

“Hay que asumir la conflictividad interna y convertirla en un esfuerzo por encontrar mejores ideas. Si hay dos o tres candidatos, todos se ven obligados a mejorar”, planteó.

En su intervención, Fernández fue aún más tajante con los referentes actuales del peronismo. “No me pueden convencer. La dirigencia de nuestro campo político no me puede convencer de nada. Me duermo cuando los escucho, no les creo, me parece que están en la etapa más frívola y desorientada que vi en mi vida”, lanzó.

La joven dirigente planteó que no se opone a votar una lista de unidad “si eso es lo que se termina armando”, pero aclaró que no está dispuesta a militarla. “Yo te voto, no tengo problema, pero no voy a militar esto. Convénzanme de lo contrario, aunque no ellos, porque ellos no me pueden convencer”.

Con estas declaraciones, Fernández se diferenció del intento de unificación peronista que impulsan sectores cercanos a Unión por la Patria y encendió la discusión sobre el rumbo del espacio de cara a los comicios.