Diego Santilli sobre la lista del PRO y LLA: "No hay testimonialidad de este lado"

Al respecto, reiteró: "Si no tengo que ser candidato en septiembre, no lo soy. Si no tengo que ser candidato en octubre, no lo soy. No se trata de interés personal, acá tiene que ser algo colectivo" y remarcó que "gran problema que tuvo el PRO fue la división y la batalla del 2023", la cual, dijo, "terminó en algo malo".

"Yo voy a estar donde quieran que esté. No voy a estar eligiendo 'Me encantaría esto'. Está claro lo que me gustaría, pero no es un momento de lo que me gustaría. Es un momento de donde tengo que acompañar. Y si el presidente ha decidido que es (José Luis) Espert, vamos a bancarlo a Espert", sinceró.