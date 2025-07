El duro golpe que enfrentó Nico Vázquez tras su separación de Gimena Accardi: "Estoy dolorido..."

En medio de la charla, también se refirió al momento personal que atraviesa tras separarse de Gimena luego de 18 años de relación. Lejos del escándalo, Nico fue sincero y reflexivo: “Siento que fuimos una pareja exitosa en el amor. Hay que estar 18 años, es un montón de tiempo, amándose. Después es la vida, te encontrás o no, y hay que saber soltar”.

El actor aseguró que mantiene una buena relación con su ex y que siguen en contacto permanente, al tiempo que confesó que este proyecto teatral lo está ayudando a sanar en muchos aspectos.

“Creo que cada vez que vengo acá sano, la paso bien. Es el proyecto de mi vida y estoy muy feliz con ello”, sostuvo, visiblemente emocionado en diálogo con el cronista.

Así está hoy la relación entre Gimena Accardi y Nico Vázquez tras su ruptura

A poco más de diez días de haber confirmado su separación de Nico Vázquez, Gimena Accardi regresó al país tras una breve estadía en España. Ya de vuelta en Buenos Aires, la actriz dialogó con el programa Lape Club Social Informativo (América TV) y compartió cómo atraviesa este nuevo capítulo de su vida, tras 18 años de relación.

Mientras caminaba por la calle, fue interceptada por Martín Salwe, quien le preguntó cómo se sentía. Sin evitar el tema, Gimena fue honesta sobre el momento que está viviendo y no ocultó que no le resulta fácil: explicó que, como le pasa a muchas personas tras una ruptura, está transitando días complejos.

"Qué sé yo, lo vamos a saber cuando pase el tiempo", expresó, dejando en claro que aún está procesando esta nueva etapa y que prefiere no sacar conclusiones apresuradas.

"¿El viaje de qué fue?", quiso saber el periodista, a lo que la actriz respondió con naturalidad que había sido "un poco de trabajo y un poco de vacaciones", dejando en claro que se trataba de un plan ya previsto desde antes.

Durante la nota, dejó en claro que, a pesar de la separación, el vínculo con Nico sigue presente de forma activa. Sorprendió al revelar que mantienen una comunicación constante y que aún hay muchos asuntos por resolver en común. "Re hablamos. Imaginate, hay un montón de cosas para charlar todavía, un montón de cosas para organizar y todo", explicó con sinceridad.

De igual manera, no esquivó hablar sobre los sentimientos que todavía existen entre ellos. Reconoció que el cariño sigue intacto y que el amor no desapareció, lo que llevó al cronista a indagar sobre la posibilidad de una segunda oportunidad con su ex. Frente a esa pregunta, Gimena dejó una respuesta tan corta como reveladora. "Nunca se sabe", lanzó, dejando la puerta entreabierta a una posible reconciliación en el futuro.