Rolando Graña: "Si el acuerdo con el Fondo no es revisado, es inviable"

Después, amplió su mirada y dijo: “Crtitina Kirchner ya propone un escenario de tres y ya no de dos, y eso hace que el acuerdo con el FMI ya provocó que tres presidentes se fueron al pasto. Uno de ellos fue Mauricio Macri, quien firmó el acuerdo con el fondo y todas sus consecuencias, cuando nos horrorizábamos de lo que iba a provocar y las penurias de la gente y de los desplazados veíamos los que hoy se vive, las consecuencias de ello. Lo increíble es que Alberto Fernández que sabía lo que iba a pasar, no lo entendió de entrada y cuando vinieron los vencimientos arreglaron cualquier cosa”.

“Es increíble que aceptaran a un ministro como Martín Guzmán, que engañó a todos como si los del fondo fueran más buenos o más humanos. Las consecuencias las pagó Macri, que se fue con recesión económica e inflación, las pagó Alberto Fernandez que no se pudo presentar a la reelección. Y Cristina Kirchenr tampoco porque sabe que si se presenta le dejan firme la sentencia y se tendrá que bajar. Aún si gana el congreso lo tendría en contra y no podría discutir las condiciones económicas. Aún hoy con mayoría no se han podido imponer sus condiciones”, argumentó.

Luego remarcó el rol de la oposición en este contexto: “Del otro lado lo que hay, en la oposición, son medidas extremas por parte de Javier Milei y algo más intermedio por parte de Patrici Bullrich, pero todo se basa en las ideas del menemismo. En lo que se puede exportar, en lo privado, en la que se apunta a achicar al estado y echar a mucha gente en el caso de Javier Milei y sabiendo que lo que viene será muy duro y no piensan tocar nada del acuerdo con el FMI, lo cual es clave para un futuro que parece complicado”, finalizó antes de exponer el informe sobre el FMI con detalles de lo que firmó Mauricio Macri.

El editorial de Rolando Graña