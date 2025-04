Criptogate: el Gobierno se abroquela en defensa de Milei y espera terminar el escándalo con la interpelación de Guillermo Francos en Diputados

La sesión había sido solicitada para interpelar a tres altos funcionarios del Poder Ejecutivo, en el marco del escándalo por la presunta criptoestafa conocida como caso Libra. Están citados el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según confirmaron fuentes de Casa Rosada, junto a Francos se presentará el ministro de Justicia en una sesión que se espera larga y cuya metodología quedó en manos de los diputados.

En cambio, no asistirá el ministro Luis Caputo, porque según señalan en el Gobierno, el Ministerio de Economía no tiene nada que ver con el caso y no hubo intervención de ningún tipo desde la cartera de Economía.

Una alta fuente del Gobierno confirmó este lunes a A24.com que "hoy estamos concentrados en lo que va a decir mañana Francos en la interpelación, que va a ser lo mismo que ya explicó el propio presidente" y acusará a la oposición de buscar generar un escándalo político para perjudicar al Gobierno.

Según pudo saber este medio, el eje de la presentación del jefe de Gabinete citado para este martes a las 14 hs en sesión especial en la Cámara Baja, será responder todas las preguntas de la oposición con la misma estrategia que hasta ahora definió el presidente: "Javier Milei no tuvo nada que ver con ese proyecto" de criptomoneda que, según denuncias judiciales por las que se abrieron causas en la Justicia argentina y en los Estados Unidos, derivó en una estafa masiva a quienes invirtieron en él.

"El presidente -va a asegurar Francos en la interpelación- solo difundió algo que le pareció que era bueno para el país. Lo que pasó después no fue su responsabilidad".

Este lunes pasaron por la oficina del asesor presidencial, Santiago Caputo en Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, mientras que el jefe del bloque de Diputados, Gabriel Bornoroni, mantuvo reuniones en el sector de la Casa Rosada que lidera el jefe de Gabinete.

Por su parte, el presidente Milei pasó la jornada de este lunes sin agenda oficial, en la residencia de Olivos, luego de regresar el domingo del viaje a Roma para participar de las exequias del Papa Francisco y de cumplir 7 días de duelo nacional, suspendiendo todas las actividades oficiales la semana pasada.

El Gobierno volverá a la actividad normal este martes y todos estarán pendientes de la sesión de interpelación. Desde la Casa Rosada se mostraron este lunes concentrados en que "el caso $Libra quede terminado este martes" con las respuestas que dejará Francos ante los diputados de la oposición.

Esperan que "esas respuestas dejen sin lugar a la conformación de la Comisión Investigadora" que apunta contra el presidente y su círculo más cercano. En la mesa chica de Milei apuestan de esta manera a hacer caer la conformación de la Comisión investigadora del Caso Libra en Diputados, votada por 128 votos a favor de la Cámara de Diputados y cuya conformación podría votarse el miércoles si la oposición consigue los votos necesarios.

En la Casa Rosada dicen que oficialismo y oposición estaban empatados en 14 votos.

Milei se reúne con el jefe del Comando Sur de EE.UU. mientras está atento a la evolución del caso $Libra

El debate por el caso Libra se produce mientras el presidente busca profundizar las relaciones estratégicas con la administración de Donald Trump. Este martes Milei tiene previsto reunirse en Casa Rosada (hora a confirmar) y posteriormente asistir a una cena, con el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Alvin Holsey.

El militar estadounidense llegó este lunes a Buenos Aires en el marco de una agenda de reuniones con las máximas autoridades militares y de Defensa de la Argentina que culminará con una visita esta semana a la base naval de Ushuaia, Tierra del Fuego, donde ambos gobiernos acordaron construir un polo logístico de ingreso a la Antártida.