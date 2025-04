Quién es el ex de Catalina Gorostidi que confirmó tener HIV

image.png

“Me sentía muy bien, en mi mejor momento de vida... y fui al médico por un dolor de panza”, dijo sobre los síntomas que tuvo que lo llevaron a visitar a un médico para hacerse análisis de rutina en donde dio positivo de HIV.

El Villano contó que durante años vivió una existencia de excesos: alcohol, drogas, sexo desenfrenado. “ Me despertaba al otro día sin acordarme de nada”, confió en el video.

image.png

“Quiero conectar un poco más con mi propósito, que es literalmente cambiar vidas para mejor. Los quiero un montón. Seguramente les haga un click y se empiecen a cuidar. Cuídense. Porque la salud es todo. Sin salud no podemos vivir... y conecten con Dios”, indicó que hará de ahora en más.

El Villano había compartido un breve amorío con la ex participante de Gran Hermano, Cata Gorostidi. Tras su salida de la casa, la médica participó en uno de sus videoclips, y los rumores de un posible romance no tardaron en encenderse. Pero tras la publicación de ese video en que se los ve juntos, ella fue tajante: “Estoy agradecida que El Villano me haya elegido para su nueva canción. Pero quiero aclarar que simplemente fue eso y que estoy muy decepcionada de muchas cosas”, escribió C ata, sobre el vínculo truncado.