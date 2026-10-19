Santilli aseguró que Milei ganará las elecciones de 2027 "con o sin PASO" y defendió la reforma electoral

“El presidente Milei desde el primer día dijo, antes de llegar, que las PASO no habían servido y que hay que eliminarlas. Segundo, dijo: ahí tiene que haber boleta única. Y lo cumplió”, expresó.

En esa línea, destacó la implementación de la boleta única en papel y cuestionó la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a las urnas. Según planteó, en algunas provincias puede haber cinco o seis jornadas electorales durante un mismo año.

Santilli sostuvo que las PASO representan un gasto de 200 millones de dólares y cuestionó también el esquema de publicidad electoral que acompaña ese proceso. “La reforma del Presidente está pensada para el ciudadano, para el que nos está viendo”, señaló.

El funcionario se mostró confiado en que el proyecto tendrá respaldo legislativo, pese a que el oficialismo todavía no tiene asegurados los votos para avanzar con la eliminación o suspensión de las primarias.

“La reforma electoral va a salir. Y la eliminación o suspensión de la PASO va a salir”, anticipó.

Como ejemplo de la recepción que pueden tener los cambios en el calendario electoral, mencionó el caso de Catamarca y afirmó que la decisión de unificar elecciones puede repercutir favorablemente en la imagen de los gobernadores.

Las críticas al peronismo y a Axel Kicillof

Durante la entrevista, Santilli también se refirió a las actividades realizadas por distintos sectores del peronismo durante el Día de la Lealtad, el 17 de octubre, y a las imágenes de Sergio Massa junto a Cristina Kirchner.

El jefe de Gabinete consideró que las diferencias actuales dentro de ese espacio no impedirán que sus principales referentes terminen confluyendo electoralmente.

“Se muestran separados, van a terminar juntos. Entonces, otra vez la película esta no”, sostuvo.

En ese contexto, defendió la continuidad del proyecto libertario y cuestionó la posibilidad de regresar a políticas de las administraciones anteriores. “Los argentinos no quieren volver a discutir si los delincuentes son víctimas sociales. No, pará, delincuente es delincuente”, afirmó.

Santilli también dirigió sus críticas a Kicillof, a quien cuestionó por la situación de la provincia de Buenos Aires. “Le quedó grande la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

Entre sus cuestionamientos, mencionó los problemas de inseguridad y reclamó medidas para impulsar las inversiones, modernizar la administración pública y brindar mayor protección a los productores bonaerenses.

Además, señaló que la provincia no adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ni al régimen de reiterancia, que vinculó con la necesidad de evitar que personas detenidas vuelvan a quedar en libertad y sean detenidas nuevamente.

Qué dijo sobre los incidentes en las movilizaciones

Otro de los ejes de la entrevista fueron los episodios de violencia registrados durante distintas protestas. Santilli reclamó que quienes destruyan bienes públicos o agredan a integrantes de las fuerzas de seguridad afronten consecuencias penales y económicas.

“Lo que no puede pasar es que la destrucción sea gratuita, porque si la destrucción es gratuita, vuelve a suceder”, afirmó.

El funcionario vinculó esos episodios con sectores de izquierda y con el kirchnerismo, y defendió el protocolo antipiquetes como una herramienta para modificar la dinámica de las manifestaciones.

En materia económica, también respaldó la gestión de Milei y sostuvo que el debate actual pasa por la velocidad de la recuperación. Para fundamentar su postura, mencionó que el presupuesto universitario aumentó un 270% entre 2023 y 2024 y que las partidas destinadas a hospitales universitarios pasaron de $7.000 millones en 2023 a $100.000 millones este año.

Por último, recordó que al comienzo de la gestión el Gobierno debió afrontar vencimientos por 10.000 millones de dólares y destacó los cambios que, según su evaluación, se produjeron en la agenda pública desde diciembre de 2023.