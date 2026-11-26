Finalmente, indicó: "Y después, que no tengan que vivir todos los días de ese año electoral, o muchos de los días de ese año electoral, con los espacios de los partidos políticos que la gente, para la radio y la televisión, no quiere escuchar más, que parece una cosa... O sea, que en definitiva tampoco le sirve a los candidatos".

Para Santilli, el Gobierno puede llegar a sumar más votos cuando se vote ese tema o lograr una victoria sin tanto esfuerzo si algunos senadores se dividen o se abstienen.

El Senado y la suspensión de las PASO

La modificación de la ley electoral es uno de los temas prioritarios para el Gobierno en la sesión extensa de este jueves que se prevé para el Senado. Y dentro de ese capítulo, lo principal es la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027. El Gobierno tiene como candidato al presidente Javier Milei que buscará su reelección y unas primarias abiertas no le sirven. A la oposición principal, en cambio, el peronismo, las diferentes corrientes y la propia interna dentro del kirchenerismo le serviría para dirimir el candidato final.

Tras su extenso informe de ayer, el jefe de Gabinete se mostró confiado para la sesión de este día:" Yo creo que sí", dijo cuando se le pregunto sobre los votos necesarios del oficialismo, con aliados, para tener primero quórum y luego, votar por la suspensión de las PASO.

Santilli dijo que es demasiado gasto en elecciones previas - ya que en octubre serán las decisivas - para una interna partidaria que al ser "obligatoria" implica movilizar todo un aparato para el voto de los ciudadanos. Además, también hay un gasto adicional en la propaganda que se escucha por televisión y radio antes de cada comicio. Y esto le evita al ciudadano una concurrencia a repetición para sufragar en cada año electoral.

Por lo tanto, el jefe de Gabinete está convencido de que los movimientos previos del Gobierno dieron sus resultados para esta sesión: La Libertad Avanza tiene los votos necesarios para el quórum y, luego, suspender las paso en 2027.