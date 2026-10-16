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Santilli: "Los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores si gana Kicillof"

El jefe de Gabinete dejó una advertencia a las provincias de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Además, se mostró confiado en lograr la reforma electoral para la eliminación de las PASO.

El jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, confió en lograr el apoyo del Congreso para aprobar la reforma electoral (Foto: archivo).

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se mostró este viernes confiado en conseguir el aval del Congreso para aprobar la reforma electoral, tras cuestionar la posibilidad de que los argentinos "tengan que ir a votar seis veces" en 2027 para elegir candidatos de internas partidarias y, después, nuevo presidente.

Leé también Reforma electoral: mientras Santilli negocia las listas colectoras con gobernadores, el PRO aún no define su postura
El Gobierno avanza con las negociaciones por la reforma electoral. (Foto: prensa Diego Santilli).

En ese marco, en medio de las negociaciones con aliados, Santilli les envió un mensaje a los gobernadores con el objetivo de acordar una alianza que apoye la reelección de Javier Milei.

"Yo creo que los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores. Imaginemos que gana Kicillof. Empiezan los cortes en la 9 de Julio, los piquetes, le saca la coparticipación a la Ciudad. Imaginate en el Sur: otra vez avanzan las tomas de tierras, se ocupan campos y cortan rutas. Imaginate lo que viene diciendo el kirchnerismo, que va a revisar en el RIGI. ¿Qué va a pasar con Neuquén y Río Negro?", planteó el funcionario.

En una entrevista con Radio Mitre, Santilli aludió así a declaraciones formuladas recientemente por dirigentes kirchneristas, quienes, como expresó Máximo Kirchner, advirtieron sobre una eventual revisión de los regímenes de promoción de inversiones y cambios en políticas sectoriales en caso de volver al poder.

Qué va a pasar con las PASO

Ante la consulta sobre si el Gobierno conseguirá el objetivo de eliminar las PASO para el año que viene, el funcionario que es el encargado de llevar adelante las negociaciones con las provincias afirmó: “Yo estoy convencido".

"Decían que no íbamos a tener el número para sacar las reformas estructurales. Hace poco decían que no iba a salir la reforma del Banco Central, la reforma laboral, la eliminación de la puerta giratoria con ley de reiterancia. Pero salieron", celebró el jefe de Gabinete un día después de que el oficialismo, con el apoyo de varios gobernadores aliados, lograra frenar la sesión especial convocada por la oposición para derogar el DNU 70/23.

"¿Qué diputado y senador va a estar en frente de la sociedad que quiere no tener que ir a votar seis veces, que no le cueste 200 millones de dólares una elección para dirimir las internas de los partidos políticos y que usen a los ciudadanos?”, planteó.

En esa línea, agregó que "hasta ahora lo que han hecho las PASO es que se elijan los candidatos de los partidos" y concluyó: “Yo creo que va a funcionar. Vamos a tener reforma electoral”.

Santilli, en tanto, reconoció que los acuerdos políticos con las provincias están ligados a una agenda de inversiones y desarrollo que, según advirtió, podrían ser revertidos en el caso de que en 2027 gane un candidato presidencial de la oposición.

Santilli y la relación con las provincias

Ante un eventual triunfo opositor, específicamente de Kicillof, Santilli se preguntó: “¿Qué va a pasar con Neuquén y Río Negro?”, en referencia a los anuncios de inversiones extranjeras en Vaca Muerta y al acuerdo con Estados Unidos para inversiones por 7000 millones de dólares en obras de infraestructura para transportar las exportaciones de hidrocarburos.

Nosotros trabajamos con los gobernadores que creen en un país distinto, que siguen luchando para que lleguen sus inversiones y para que se genere trabajo en sus provincias”, afirmó tras mencionar, entre otros, a los mandatarios de Córdoba, Santa Fe y San Juan, con los que mantuvo reuniones en Casa Rosada la semana pasada.

Justamente para consolidar esos acuerdos políticos con gobernadores, el presidente Javier Milei, a su regreso de Estados Unidos, emprenderá una serie de visitas a las provincias que empezará el próximo lunes 19 por Neuquén, provincia donde está alojada la cuenca petrolera de Vaca Muerta. Posteriormente, el 29 de octubre, Milei tiene prevé visitar Catamarca.

En relación con la fallida sesión de este jueves en Diputados, Santilli celebró que la oposición no reuniera quorum para tratar la derogación del DNU 70 y defendió la posición de los diputados aliados que se ausentaron.

No dar quorum es trabajar a favor de los argentinos”, afirmó, para luego señalar que el decreto cuestionado por la oposición es una de las columnas de la gestión de Javier Milei junto con la llamada Ley Bases.

En pocas palabras

  • Reforma electoral: El jefe de Gabinete confía en que el Congreso aprobará la reforma para eliminar o suspender las PASO.
  • Alianza política: Santilli apeló a una alianza de Javier Milei con los gobernadores para apoyar la reelección.
  • Advertencia: Santilli señaló que los gobernadores deberían preocuparse ante un eventual regreso del kirchnerismo al poder.
Resumen generado por Thinkindot AI
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