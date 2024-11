Un gremialista aseguró que Correo Argentino da ganancias: "Se fueron 4.500 que estaban demás"

Al ser consultado por el periodista Rolando Graña sobre si esas 4.500 personas estaban demás, Cejas respondió: "Es correcto, nosotros ese planteo lo veníamos haciendo. La empresa venía sobredimensionada al volumen postal que estamos manejando y que hay en el mercado".

"Hay que ser sincero, uno no puedo esconder la realidad por intereses personales o sectoriales. Acá tratamos de defender el puesto de trabajo de las 12.500 familias que están actualmente", agregó el secretario de FOECyT.

Y, en ese sentido, aclaró: "No eran cargos políticos, pero sí habían entrado en administraciones políticas donde no tenían una tarea específica o en el sector que estaban no eran necesarios".

Asimismo, completó: "No entendemos que se desregula porque ya está todo desregulado. No entiendo del Gobierno su deseo de privatizarla, con el esfuerzo que hemos hecho los trabajadores, que en dos meses -vía retiros voluntarios- la empresa ya pasó a tener ganancias".

"No se la pretenda fortalecer, sino al contrario, se la pretenda bajar para entregarla más barata. A partir de agosto la empresa está dando superávit", dijo.

En tanto, agregó: "No es cierto que agregue operadores al mercado, que solo había dos o tres. Si usted se fija en la página de la Enacom hay 1.400 empresas prestadoras inscriptas y ni sabemos la cantidad que hay en forma clandestina”.

"Al correo lo único que lo afecta es que le quitan la exclusividad del telegrama ley, del telegrama laboral. Son gratis, es un servicio que realiza el Correo y lo paga el estado", finalizó el secretario general de la FOECyT.

El Gobierno oficializó la desregulación completa del servicio de correo postal

Luego del anuncio realizado por el Vocero presidencial, Manuel Adorni, en la noche del domingo, el Gobierno nacional oficializó la desregulación completa del servicio de correo postal. De este modo, la normativa busca generar el ingreso de nuevas empresas e impulsar la competencia en el sector.

La iniciativa impulsada por el Gobierno, que fue confirmada en el decreto 1005/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial, intenta “fomentar la competencia entre las empresas y facilitar a los usuarios el envío de telegramas, cartas documento y encomiendas”, según indicó Adorni, horas antes de que sea oficializada la disposición.

“Es posible advertir que mientras algunas regulaciones son innecesarias, en tanto constituyen una excesiva intromisión del Estado en el sector; otras, por el avance de la tecnología, han quedado desactualizadas, ya que diversos trámites podrían realizarse de manera más eficiente a través de medios digitales”, señala el documento, que lleva la firma del presidente de la Nación, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.