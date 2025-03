Con solo 4 episodios, esta miniserie de Netflix sigue impactando y está basada en hechos reales.

Esta serie dramática, basada en hechos reales, sigue apareciendo entre las recomendaciones más destacadas del género, siendo una de las opciones más intensas y emotivas que ofrece la plataforma.

De qué trata "Poco ortodoxa", la serie

La historia de Poco ortodoxa está inspirada en el libro "Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots" de Deborah Feldman, donde narra su propia experiencia de vida.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Criada en el jasidismo, presa en un matrimonio convenido. Huye de Brooklyn a Berlín, donde un grupo de músicos la hace sentirse en casa... hasta que la alcanza su pasado".

La protagonista, Esty, es una joven que ha crecido en el seno de una comunidad jasídica ultraortodoxa en Brooklyn. Obligada a casarse dentro de un sistema estrictamente tradicional, decide escapar a Berlín en busca de una nueva vida, desafiando las normas y enfrentando los fantasmas de su pasado.

El elenco de "Poco ortodoxa"

Shira Haas

Amit Rahav

Jeff Wilbusch

Alex Reid

Ronit Asheri

Delia Mayer

Dina Doronne

David Mandelbaum

Yousef "Joe" Sweid

Dennenesch Zoudé

Por qué ver "Poco ortodoxa" en Netflix

Estrenada hace más de cuatro años, Poco ortodoxa sigue siendo una de las producciones más recomendadas en Netflix, tanto por la crítica como por los suscriptores. Con una duración total de menos de 4 horas, logra contar una historia poderosa y transformadora que no deja indiferente a nadie.

A pesar del paso del tiempo, Poco ortodoxa sigue siendo una de las historias más conmovedoras disponibles en Netflix. Si aún no la viste, esta es tu oportunidad de descubrir una de las miniseries más intensas y memorables del catálogo.