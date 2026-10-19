AUH de ANSES con aumento y Tarjeta Alimentar en noviembre: mirá el cuadro completo de cobros

1 hijo: $127.688,80 (AUH) + $72.250 (Alimentar) = $199.938,80 total en mano .

2 hijos: $255.377,60 (AUH) + $113.299 (Alimentar) = $368.676,60 total en mano .

3 hijos: $383.066,40 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $532.491,40 total en mano .

4 hijos: $510.755,20 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $660.180,20 total en mano .

5 hijos: $638.444,00 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $787.869,00 total en mano .

6 hijos: $766.132,80 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $915.557,80 total en mano.

¿De cuánto será el aumento del Complemento Leche en noviembre?

Las familias titulares de la AUH que tengan hijos de hasta 3 años de edad perciben además de manera automática el Complemento Leche correspondiente al Plan de los Mil Días (Ley 27.611).

Este beneficio alimentario también se actualiza mediante la fórmula de movilidad, incrementándose de $59.063 en octubre a $60.203 en noviembre de 2026. Por ejemplo, un hogar con un hijo menor de 3 años que reciba el 80% de la AUH, la Tarjeta Alimentar y este complemento alcanzará un total mensual de $260.141,80.

Confirman las fechas de cobro para AUH de ANSES en octubre

¿Quiénes son los beneficiarios habilitados para cobrar la Tarjeta Alimentar?

El acceso al programa alimentario es directo y no requiere de trámites de inscripción presenciales ni virtuales, ya que se cruzan los datos internos entre la ANSES y el Ministerio de Capital Humano:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

Familias con hijos que posean certificado de discapacidad beneficiarios de la AUH (sin límite de edad).

Mujeres embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

Madres titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) que tienen a su cargo 7 hijos o más.

¿Cómo se calculó el porcentaje de aumento del 1,93% de la ANSES?

El ajuste previsional mensual se rige por la evolución de la inflación minorista medida por el INDEC con dos meses de rezago (en este caso, el índice de septiembre).

Si bien el organismo estadístico difundió una suba general del 1,9% en el IPC de septiembre, la cifra oficial se encuentra redondeada a un decimal. Para el cálculo técnico de las prestaciones de la seguridad social, la ANSES aplica el coeficiente exacto resultante de la fórmula de movilidad, ubicándose la actualización de noviembre en el 1,93%.