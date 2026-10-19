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AUH de ANSES con aumento y Tarjeta Alimentar en noviembre: mirá el cuadro completo de cobros

El organismo previsional oficializó la actualización de las prestaciones sociales atada a la inflación de septiembre. El detalle de los importes netos de bolsillo, el desglose de la retención del 20%, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche por cantidad de hijos.

AUH de ANSES con aumento y Tarjeta Alimentar en noviembre: mirá el cuadro de cobros según la cantidad de hijos

AUH de ANSES con aumento y Tarjeta Alimentar en noviembre: mirá el cuadro de cobros según la cantidad de hijos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 1,93% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de noviembre de 2026, tras oficializarse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre informado por el INDEC. Con esta actualización, el monto bruto de la asignación pasará de $156.588 a $159.611.

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De forma habitual, la ANSES retiene el 20% del beneficio ($31.922,20) hasta que se acredita la presentación de la Libreta AUH, por lo que el pago directo del 80% neto en mano se ubica en $127.688,80 por cada hijo. No obstante, las familias con niños de hasta 5 años perciben el 100% de manera automática si el organismo valida los controles de salud y vacunación mediante los registros sanitarios oficiales.

¿Cómo quedan los montos de la AUH con la Tarjeta Alimentar en noviembre?

La Tarjeta Alimentar, otorgada por el Ministerio de Capital Humano, se mantiene sin modificaciones en sus valores fijos y se acredita de forma automática en la misma cuenta y fecha de cobro de la prestación. Sus montos se fijan según la cantidad de hijos: $72.250 para un hijo, $113.299 para dos y $149.425 para tres o más.

Al sumar el subsidio alimentario al 80% neto de la AUH, los pagos totales de bolsillo se distribuyen de la siguiente manera:

  • 1 hijo: $127.688,80 (AUH) + $72.250 (Alimentar) = $199.938,80 total en mano.

  • 2 hijos: $255.377,60 (AUH) + $113.299 (Alimentar) = $368.676,60 total en mano.

  • 3 hijos: $383.066,40 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $532.491,40 total en mano.

  • 4 hijos: $510.755,20 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $660.180,20 total en mano.

  • 5 hijos: $638.444,00 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $787.869,00 total en mano.

  • 6 hijos: $766.132,80 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $915.557,80 total en mano.

¿De cuánto será el aumento del Complemento Leche en noviembre?

Las familias titulares de la AUH que tengan hijos de hasta 3 años de edad perciben además de manera automática el Complemento Leche correspondiente al Plan de los Mil Días (Ley 27.611).

Este beneficio alimentario también se actualiza mediante la fórmula de movilidad, incrementándose de $59.063 en octubre a $60.203 en noviembre de 2026. Por ejemplo, un hogar con un hijo menor de 3 años que reciba el 80% de la AUH, la Tarjeta Alimentar y este complemento alcanzará un total mensual de $260.141,80.

Confirman las fechas de cobro para AUH de ANSES en octubre

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¿Quiénes son los beneficiarios habilitados para cobrar la Tarjeta Alimentar?

El acceso al programa alimentario es directo y no requiere de trámites de inscripción presenciales ni virtuales, ya que se cruzan los datos internos entre la ANSES y el Ministerio de Capital Humano:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

  • Familias con hijos que posean certificado de discapacidad beneficiarios de la AUH (sin límite de edad).

  • Mujeres embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

  • Madres titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) que tienen a su cargo 7 hijos o más.

¿Cómo se calculó el porcentaje de aumento del 1,93% de la ANSES?

El ajuste previsional mensual se rige por la evolución de la inflación minorista medida por el INDEC con dos meses de rezago (en este caso, el índice de septiembre).

Si bien el organismo estadístico difundió una suba general del 1,9% en el IPC de septiembre, la cifra oficial se encuentra redondeada a un decimal. Para el cálculo técnico de las prestaciones de la seguridad social, la ANSES aplica el coeficiente exacto resultante de la fórmula de movilidad, ubicándose la actualización de noviembre en el 1,93%.

En pocas palabras

  • ANSES oficializó el aumento: La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un incremento del 1,93% en noviembre.
  • Montos y complementos: Se detallan los importes netos de bolsillo, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche por cantidad de hijos.
  • Cálculo de ajuste: El incremento se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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