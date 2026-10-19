ANSES confirmó el extra de más de $60.000 en noviembre: cómo se acredita el beneficio

La liquidación se emite de forma automatizada. Si en los registros oficiales consta que el menor se encuentra dentro del rango etario establecido, el monto extra se deposita sin demoras junto al calendario general de pagos.

¿Qué es el Plan de los Mil Días y por qué se actualiza mensualmente?

La Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (conocida como Plan de los Mil Días) estableció una serie de asignaciones específicas para proteger la salud de las madres y los niños pequeños.

Para evitar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación, el Complemento Leche se ajusta de manera mensual aplicando la misma fórmula de movilidad previsional que utiliza la ANSES para actualizar las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

¿Cómo consultar si te corresponde cobrar el beneficio?

Para verificar el detalle de las liquidaciones y comprobar si el extra de más de $60.000 se encuentra incluido en el recibo de haberes de noviembre, los titulares deben seguir estos pasos: