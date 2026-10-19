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ANSES confirmó el extra de más de $60.000 en noviembre: cómo se acredita el beneficio

El organismo previsional oficializó la actualización del Plan de los Mil Días para la primera infancia. El detalle de los montos actualizados, los requisitos de compatibilidad y los grupos habilitados para percibir el refuerzo alimentario.

ANSES confirmó el extra de más de $60.000 en noviembre: quiénes cobran el beneficio y cómo se acredita

ANSES confirmó el extra de más de $60.000 en noviembre: quiénes cobran el beneficio y cómo se acredita

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la actualización correspondiente al mes de noviembre de 2026 para los beneficiarios del Complemento Leche, el programa alimentario vinculado al Plan de los Mil Días (Ley 27.611). Con el reajuste por movilidad, el monto asignado pasa a ser de $60.203 por cada hijo, garantizando un refuerzo económico directo para las familias con niños en primera infancia.

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Este beneficio se acredita de manera automática en la misma cuenta bancaria y fecha de cobro de la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites presenciales ni inscripciones previas, ya que el organismo previsional cruza los datos de forma interna mediante los registros sanitarios y sociales.

¿Quiénes cobran el Complemento Leche de la ANSES en noviembre?

El programa está estrictamente focalizado en acompañar la nutrición y el desarrollo de los sectores más vulnerables durante los primeros años de vida. Los grupos habilitados a percibirlo son:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH): que tengan hijos de hasta 3 años de edad.

  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): para protección social durante todo el período de gestación.

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¿Cómo se integra el pago con la AUH y la Tarjeta Alimentar?

El Complemento Leche es compatible y acumulable con las demás prestaciones de la seguridad social. De este modo, una familia con un hijo menor de 3 años que perciba el 80% neto de la AUH, la Tarjeta Alimentar y este refuerzo alimentario alcanzará un ingreso total de $260.141,80 de bolsillo durante noviembre.

La liquidación se emite de forma automatizada. Si en los registros oficiales consta que el menor se encuentra dentro del rango etario establecido, el monto extra se deposita sin demoras junto al calendario general de pagos.

¿Qué es el Plan de los Mil Días y por qué se actualiza mensualmente?

La Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (conocida como Plan de los Mil Días) estableció una serie de asignaciones específicas para proteger la salud de las madres y los niños pequeños.

Para evitar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación, el Complemento Leche se ajusta de manera mensual aplicando la misma fórmula de movilidad previsional que utiliza la ANSES para actualizar las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

¿Cómo consultar si te corresponde cobrar el beneficio?

Para verificar el detalle de las liquidaciones y comprobar si el extra de más de $60.000 se encuentra incluido en el recibo de haberes de noviembre, los titulares deben seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio web oficial de la ANSES o a la aplicación móvil Mi ANSES.

  • Acceder con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar la sección correspondiente para consultar los recibos de haberes y las prestaciones vigentes.

En pocas palabras

  • ANSES actualizó: El Complemento Leche pasó a $60.203 en noviembre para primera infancia.
  • Beneficiarios: Cobran titulares de AUH e hijos menores de 3 años y AUE.
  • Compatibilidad: El extra se acredita automáticamente junto a AUH y Tarjeta Alimentar.
Resumen generado por Thinkindot AI
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