ANSES: empieza el calendario de pagos de octubre y estas son todas las fechas

ANSES: cuándo cobran los jubilados y pensionados en octubre

Los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el haber mínimo cobran durante la primera parte del cronograma.

Las fechas establecidas por ANSES son:

DNI terminado en 0: 8 de octubre.

8 de octubre. DNI terminado en 1: 9 de octubre.

9 de octubre. DNI terminado en 2: 13 de octubre.

13 de octubre. DNI terminado en 3: 14 de octubre.

14 de octubre. DNI terminado en 4: 15 de octubre.

15 de octubre. DNI terminado en 5: 16 de octubre.

16 de octubre. DNI terminado en 6: 19 de octubre.

19 de octubre. DNI terminado en 7: 20 de octubre.

20 de octubre. DNI terminado en 8: 21 de octubre.

21 de octubre. DNI terminado en 9: 22 de octubre.

En tanto, quienes reciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo tienen el siguiente calendario:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre.

23 de octubre. DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre.

26 de octubre. DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre.

27 de octubre. DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre.

28 de octubre. DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: cuándo se cobran en octubre

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo también comienzan a pagarse el 8 de octubre.

El cronograma definido según la terminación del DNI es:

DNI terminado en 0: 8 de octubre.

8 de octubre. DNI terminado en 1: 9 de octubre.

9 de octubre. DNI terminado en 2: 13 de octubre.

13 de octubre. DNI terminado en 3: 14 de octubre.

14 de octubre. DNI terminado en 4: 15 de octubre.

15 de octubre. DNI terminado en 5: 16 de octubre.

16 de octubre. DNI terminado en 6: 19 de octubre.

19 de octubre. DNI terminado en 7: 20 de octubre.

20 de octubre. DNI terminado en 8: 21 de octubre.

21 de octubre. DNI terminado en 9: 22 de octubre.

Asignación por Embarazo y Prenatal: fechas de cobro

Las titulares de la Asignación por Embarazo tendrán sus pagos distribuidos de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: 9 de octubre.

9 de octubre. DNI terminado en 1: 13 de octubre.

13 de octubre. DNI terminado en 2: 14 de octubre.

14 de octubre. DNI terminado en 3: 15 de octubre.

15 de octubre. DNI terminado en 4: 16 de octubre.

16 de octubre. DNI terminado en 5: 19 de octubre.

19 de octubre. DNI terminado en 6: 20 de octubre.

20 de octubre. DNI terminado en 7: 21 de octubre.

21 de octubre. DNI terminado en 8: 22 de octubre.

22 de octubre. DNI terminado en 9: 23 de octubre.

Para la Asignación por Prenatal, el cronograma es:

DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre.

14 de octubre. DNI terminados en 2 y 3: 15 de octubre.

15 de octubre. DNI terminados en 4 y 5: 16 de octubre.

16 de octubre. DNI terminados en 6 y 7: 19 de octubre.

19 de octubre. DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre.

ANSES: cuándo cobran las Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) comienzan a abonarse también el 8 de octubre. En este caso, ANSES agrupó las terminaciones del DNI de a dos:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre.

8 de octubre. DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre.

9 de octubre. DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre.

13 de octubre. DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre.

14 de octubre. DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre.

Por su parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan para todas las terminaciones de documento desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre.

Asignación por Maternidad, Pago Único y Prestación por Desempleo

El calendario de octubre también contempla otras prestaciones administradas por ANSES.

En el caso de la Asignación por Maternidad, todas las terminaciones de documento tienen disponible el pago entre el 14 de octubre y el 10 de noviembre.

Para las Asignaciones de Pago Único, que incluyen los beneficios por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, el período de pago se extiende desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre, sin distinción por terminación del DNI.

Finalmente, quienes reciben la Prestación por Desempleo cobrarán según el siguiente esquema: