La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha este jueves 8 de octubre el cronograma de pagos correspondiente a octubre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones.
El organismo previsional comienza a depositar jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones. Todas las fechas según la terminación del DNI.
ANSES: empieza el calendario de pagos de octubre y estas son todas las fechas
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha este jueves 8 de octubre el cronograma de pagos correspondiente a octubre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones.
El calendario contempla el pago de jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación por Embarazo y otras prestaciones.
Los depósitos se realizan de manera escalonada de acuerdo con la terminación del DNI y el tipo de beneficio. En el caso de las jubilaciones y pensiones, también se tiene en cuenta si el haber supera o no el monto mínimo.
Todas las prestaciones incluidas en el cronograma cuentan con el aumento por movilidad del 1,66% correspondiente a octubre.
Los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el haber mínimo cobran durante la primera parte del cronograma.
Las fechas establecidas por ANSES son:
En tanto, quienes reciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo tienen el siguiente calendario:
La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo también comienzan a pagarse el 8 de octubre.
El cronograma definido según la terminación del DNI es:
Las titulares de la Asignación por Embarazo tendrán sus pagos distribuidos de la siguiente manera:
Para la Asignación por Prenatal, el cronograma es:
Las Pensiones No Contributivas (PNC) comienzan a abonarse también el 8 de octubre. En este caso, ANSES agrupó las terminaciones del DNI de a dos:
Por su parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan para todas las terminaciones de documento desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre.
El calendario de octubre también contempla otras prestaciones administradas por ANSES.
En el caso de la Asignación por Maternidad, todas las terminaciones de documento tienen disponible el pago entre el 14 de octubre y el 10 de noviembre.
Para las Asignaciones de Pago Único, que incluyen los beneficios por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, el período de pago se extiende desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre, sin distinción por terminación del DNI.
Finalmente, quienes reciben la Prestación por Desempleo cobrarán según el siguiente esquema: