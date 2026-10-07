Cómo solicitar la Ayuda Escolar Anual de ANSES antes del cierre de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene abierta la inscripción para cobrar la Ayuda Escolar Anual, la cual cuenta con un monto garantizado de $85.000 netos de bolsillo por cada hijo durante el ciclo lectivo 2026. Aunque el pago masivo inicial se concretó en marzo, las familias que aún no percibieron el beneficio pueden gestionarlo presentando el certificado correspondiente antes del vencimiento fijado para el 31 de diciembre.