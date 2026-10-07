Cómo solicitar la Ayuda Escolar Anual de ANSES antes del cierre de diciembre

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Ingresar a la plataforma digital Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
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Desplegar el menú principal, seleccionar la sección Hijos y hacer clic en Presentar un Certificado Escolar.
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Elegir la opción Generar Certificado, completar los datos requeridos del alumno y descargar o imprimir el formulario resultante (PS 2.68).
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Llevar el documento impreso a la institución educativa para que las autoridades escolares completen la información, firmen y sellen el papel.
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Tomar una fotografía clara y legible del certificado firmado, volver a ingresar a Mi ANSES, seleccionar Subir Certificado y cargar la imagen para finalizar la gestión dentro del plazo límite.
AUH de ANSES en junio: confirman los pasos para cobrar el extra de $85.000
¿Cuándo se efectiviza el pago tras realizar la presentación?
Una vez completada la carga digital del formulario en la plataforma oficial, el circuito administrativo de ANSES contempla los siguientes plazos: