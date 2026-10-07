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Cómo solicitar la Ayuda Escolar Anual de ANSES antes del cierre de diciembre

El organismo previsional detalló los requisitos y el procedimiento digital para que las familias beneficiarias de AUH y SUAF accedan al pago adicional por cada hijo escolarizado.

Cómo solicitar la Ayuda Escolar Anual de ANSES antes del cierre de diciembre

Cómo solicitar la Ayuda Escolar Anual de ANSES antes del cierre de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene abierta la inscripción para cobrar la Ayuda Escolar Anual, la cual cuenta con un monto garantizado de $85.000 netos de bolsillo por cada hijo durante el ciclo lectivo 2026. Aunque el pago masivo inicial se concretó en marzo, las familias que aún no percibieron el beneficio pueden gestionarlo presentando el certificado correspondiente antes del vencimiento fijado para el 31 de diciembre.

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¿Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual de ANSES?

El beneficio está destinado a cubrir las necesidades educativas de los menores dentro del sistema oficial y se otorga bajo los siguientes criterios:

  • Titulares de prestaciones: alcanza de forma directa a las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

  • Rango de edad: corresponde a estudiantes desde los 45 días hasta los 17 años inclusive que concurran a establecimientos educativos reconocidos.

  • Hijos con discapacidad: para este grupo no existe límite de edad, siempre y cuando se encuentren escolarizados o reciban enseñanza diferencial oficial y cumplan con las exigencias del organismo.

¿Cómo tramitar la Ayuda Escolar y presentar el certificado en Mi ANSES?

Aquellos beneficiarios que no hayan recibido la liquidación automática y deban acreditar la escolaridad pueden realizar el trámite de manera online siguiendo estos pasos:

  • Ingresar a la plataforma digital Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Desplegar el menú principal, seleccionar la sección Hijos y hacer clic en Presentar un Certificado Escolar.

  • Elegir la opción Generar Certificado, completar los datos requeridos del alumno y descargar o imprimir el formulario resultante (PS 2.68).

  • Llevar el documento impreso a la institución educativa para que las autoridades escolares completen la información, firmen y sellen el papel.

  • Tomar una fotografía clara y legible del certificado firmado, volver a ingresar a Mi ANSES, seleccionar Subir Certificado y cargar la imagen para finalizar la gestión dentro del plazo límite.

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¿Cuándo se efectiviza el pago tras realizar la presentación?

Una vez completada la carga digital del formulario en la plataforma oficial, el circuito administrativo de ANSES contempla los siguientes plazos:

  • Plazo de acreditación: El depósito del monto único de $85.000 se realiza de manera automática dentro de los 60 días corridos posteriores a la presentación del certificado escolar.

  • Medio de cobro: El dinero se transfiere directamente a la misma cuenta bancaria, CBU o billetera virtual donde el titular percibe habitualmente los haberes de la AUH o del SUAF.

  • Vínculo con la Libreta AUH: Para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la validación escolar también se integra con los controles anuales de salud y educación.

¿Cuáles son las fechas límite y consideraciones del beneficio?

El esquema operativo para acceder al cobro de la ayuda económica establece pautas clave que las familias deben tener en cuenta:

  • Fecha de cierre: El plazo improrrogable para presentar el certificado correspondiente al ciclo lectivo 2026 finaliza el 31 de diciembre de 2026.

  • Pago retroactivo: Quienes presenten la documentación fuera de los primeros meses del año percibirán el beneficio de manera retroactiva una vez cumplido el plazo de validación técnica del organismo.

En pocas palabras

  • ANSES habilita: Cobro de la Ayuda Escolar Anual con $85.000 por hijo hasta el 31 de diciembre.
  • Requisitos clave: Ser titular de AUH o SUAF, con hijos de 45 días a 17 años (o sin límite de edad si hay discapacidad).
  • Trámite digital: Presentar certificado escolar vía Mi ANSES para acreditar la escolaridad y percibir el beneficio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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