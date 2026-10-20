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Calendario de la ANSES del 19 al 23 de octubre: quiénes cobran con bono y aumento

El organismo previsional liquida el cronograma de la penúltima semana del mes para todas las prestaciones sociales y jubilatorias, garantizando haberes mínimos consolidados con el bono compensatorio de $70.000 para titulares inscritos.

Calendario de la ANSES del 19 al 23 de octubre: quiénes cobran con bono y aumento

Calendario de la ANSES del 19 al 23 de octubre: quiénes cobran con bono y aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó la liquidación correspondiente a la semana del 19 al 23 de octubre de 2026, aplicando un aumento oficial del 1,66% basado en el índice de movilidad mensual. Con la actualización de haberes, la jubilación mínima sumado el bono de 70 mil pesos, garantiza un ingreso mínimo de bolsillo de $505.748,51 netos en mano.

Leé también Jubilación anticipada de la ANSES: quiénes pueden tramitarla y cuánto cobran
Jubilados de ANSES en septiembre: cómo sigue el calendario de cobro

¿Quiénes cobran en la ANSES entre el 19 y el 23 de octubre?

El organismo previsional abonará los haberes netos en la sucursal bancaria asignada a los siguientes grupos de beneficiarios:

  • Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo (AUE)

  • Asignaciones Familiares del sistema SUAF

  • Titulares de la Prestación por Desempleo

¿Cuáles son los montos netos consolidados a cobrar en octubre?

La grilla de liquidación directa para el bolsillo del beneficiario queda configurada según los valores vigentes ajustados por movilidad:

  • Jubilación mínima: $435.748,51 (con el bono de $70.000, el total es de $505.748,51).
  • Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez: $305.023,96 (con el bono, el total es de $375.023,96).
  • Pensión No Contributiva (PNC) Madre de 7 Hijos: $435.750 aprox. de haber (alcanza los $505.748,51 con refuerzo).
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $156.588 en bruto por hijo (se acredita el 80% de forma directa, es decir, $125.270,40).
  • Prestación por Desempleo: montos variables según el caso (entre $195.600 y $391.200 de base según escala).
Javier Milei confirmó el nuevo aumento para jubilados de ANSES en noviembre

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¿Cómo consultar el lugar y la fecha de cobro en Mi ANSES?

Los beneficiarios pueden verificar la acreditación bancaria siguiendo tres pasos en las plataformas digitales del organismo:

  • Ingreso a la web: acceder al sitio oficial de la ANSES o a la aplicación Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Sección de consulta: seleccionar la opción "Cobros" y posteriormente "Consultar fecha y lugar de cobro".

  • Confirmación de cuenta: el sistema informará la fecha exacta de depósito y el CBU bancario o sucursal donde se encuentra disponible el dinero.

¿Cuál es el calendario de cobro de la ANSES del 19 al 23 de octubre?

El cronograma de pagos semanal de la ANSES se distribuye estrictamente por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Jubilaciones y Pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

  • DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

  • DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

  • DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Jubilaciones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF

  • DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

  • DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

  • DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

  • DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre.

  • DNI terminado en 6: martes 20 de octubre.

  • DNI terminado en 7: miércoles 21 de octubre.

  • DNI terminado en 8: jueves 22 de octubre.

  • DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 22 de octubre.

  • DNI terminados en 2 y 3: viernes 23 de octubre.

En pocas palabras

  • ANSES: Calendario de pagos del 19 al 23 de octubre con aumento y bono de $70.000.
  • Haber Mínimo: Jubilación mínima asegurada en $505.748,51 con el refuerzo aplicado.
  • Consulta online: Beneficiarios pueden verificar fecha y lugar de cobro en Mi ANSES.
Resumen generado por Thinkindot AI
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