Calendario de la ANSES del 19 al 23 de octubre: quiénes cobran con bono y aumento

Ingreso a la web: acceder al sitio oficial de la ANSES o a la aplicación Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Sección de consulta: seleccionar la opción "Cobros" y posteriormente "Consultar fecha y lugar de cobro".

Confirmación de cuenta: el sistema informará la fecha exacta de depósito y el CBU bancario o sucursal donde se encuentra disponible el dinero.

¿Cuál es el calendario de cobro de la ANSES del 19 al 23 de octubre?

El cronograma de pagos semanal de la ANSES se distribuye estrictamente por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Jubilaciones y Pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminado en 6 : lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7 : martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8 : miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Jubilaciones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF

DNI terminado en 6 : lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7 : martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8 : miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 5 : lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 6 : martes 20 de octubre.

DNI terminado en 7 : miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 8 : jueves 22 de octubre.

DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre.

Prestación por Desempleo