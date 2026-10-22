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La ANSES fijó los nuevos topes del SUAF para noviembre: quiénes pierden la asignación por hijo

El organismo previsional aplicó el ajuste del 1,93% ligado a la inflación de septiembre. Conocé las nuevas escalas salariales, los límites individuales y los montos netos que se pagarán por hijo.

La ANSES fijó los nuevos topes del SUAF para noviembre: quiénes pierden el cobro de la asignación por hijo

La ANSES fijó los nuevos topes del SUAF para noviembre: quiénes pierden el cobro de la asignación por hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la actualización de las escalas del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para noviembre de 2026. Con el incremento del 1,93% -calculado sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec-, se fijó el nuevo tope de ingreso del grupo familiar en $6.543.627, mientras que el límite individual por progenitor ascendió a $3.271.814. Quienes superen estas cifras quedarán excluidos automáticamente del beneficio.

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¿Cuáles son los nuevos topes del SUAF en noviembre de 2026?

La ANSES evalúa el derecho al cobro de las asignaciones familiares cruzando los ingresos de ambos progenitores de acuerdo con los siguientes límites máximos:

  • Tope individual por progenitor: $3.271.814 brutos. Si uno de los padres supera este monto, todo el grupo familiar pierde el derecho al cobro del SUAF, sin importar si el total conjunto no alcanza el tope global.

  • Tope máximo por Grupo Familiar (IGF): $6.543.627 brutos.

¿Qué ingresos se contabilizan para el cálculo de la ANSES?

Para determinar en qué tramo de cobro se ubica la familia o si queda excluida del beneficio, la ANSES suma los siguientes ingresos brutos:

  • Sueldos brutos de trabajadores en relación de dependencia.

  • Haberes de jubilaciones y pensiones del sistema previsional.

  • Rentas imponibles y facturación de monotributistas e inscriptos en el Régimen General.

  • Prestación por Desempleo y asignaciones no contributivas computables.

La ANSES contempla los ingresos de ambos padres aunque estén separados o divorciados. Salvo que medie una desvinculación formal en el padrón, los sueldos de ambos progenitores se siguen sumando para determinar el tope.

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¿Cuánto se cobra por hijo según el rango de ingresos?

El valor de la asignación por hijo y del pago prenatal varía según el tramo de Ingresos del Grupo Familiar (IGF):

  • Primer rango de ingresos: $79.816 por hijo (para los ingresos más bajos).

  • Segundo rango de ingresos: $53.841 por hijo.

  • Tercer rango de ingresos: $32.566 por hijo.

  • Cuarto rango de ingresos: $16.806 por hijo (para quienes se encuentran cerca del límite máximo de $6.543.627).

¿Para qué sirve el Formulario Madres de la ANSES?

El Formulario de Declaración Jurada de Cobro de Asignaciones (conocido como Formulario Madres) es un trámite que permite reorientar la acreditación del dinero:

  • Titularidad del cobro: permite que la madre (o el progenitor que vive efectivamente con los menores) perciba el dinero de forma directa en su cuenta bancaria.

  • Alcance: el formulario no modifica los topes de ingresos ni transforma el SUAF en AUH. La ANSES seguirá evaluando los ingresos de ambos padres para habilitar o denegar el pago.

En pocas palabras

  • Nuevos topes SUAF: La ANSES actualizó los topes de ingresos para noviembre, impactando en la asignación por hijo.
  • Límites actualizados: El tope individual es de $3.271.814 y el familiar de $6.543.627 brutos.
  • Impacto por ingresos: Quienes superen estos montos quedarán excluidos del beneficio de asignación familiar.
Resumen generado por Thinkindot AI
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