La ANSES fijó los nuevos topes del SUAF para noviembre: quiénes pierden la asignación por hijo

Javier Milei confirmó el nuevo aumento para jubilados de ANSES en noviembre

¿Cuánto se cobra por hijo según el rango de ingresos?

El valor de la asignación por hijo y del pago prenatal varía según el tramo de Ingresos del Grupo Familiar (IGF):

Primer rango de ingresos: $79.816 por hijo (para los ingresos más bajos).

Segundo rango de ingresos: $53.841 por hijo .

Tercer rango de ingresos: $32.566 por hijo .

Cuarto rango de ingresos: $16.806 por hijo (para quienes se encuentran cerca del límite máximo de $6.543.627).

¿Para qué sirve el Formulario Madres de la ANSES?

El Formulario de Declaración Jurada de Cobro de Asignaciones (conocido como Formulario Madres) es un trámite que permite reorientar la acreditación del dinero: